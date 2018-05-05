新北市教團：拒絕承認教育界之恥吳茂昆為教育部長

2018-05-05 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



新北市教團今天發出聲明，拒絕承認吳茂昆為教育部長。 聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長協會、新北市家長聯合會、新北市教師會今天發出聲明，背負民進黨拔管任務的新任教育部長吳茂昆，自上任以來即爭議不斷，請問這樣以權謀私、惡行不斷、道德操守都令人有高度疑慮的人，到底何德何能、又有什麼資格憑藉什麼能夠擔任教育部長？

而讓更外界搖頭的是當事人的態度，他們認為，面對這些媒體的揭露事實，除了幾份避重就輕的聲明，吳茂昆的回應竟然是「假如我被發現違法就會下台」、甚至是誇口「我認為我沒有做過錯事」。法律是最低限度的道德，面對這位不知謙沖自省為何物、言行爭議多不勝數的教育部長，民進黨政府若還要維護，就是讓教育核心價值的崩壞，將整個台灣社會推入沒有是非、沒有對錯的境地。

他們指出，教導孩子要勇改承認錯誤、要注重品格，這是放諸四海皆準的普世價值。但吳茂昆過往及近來的言行，不僅讓他們深感錯愕，也深覺其德不足配其位，更讓憂心的是：如此的道德標準都可以當上領導教育的部長，那「以後我們要怎麼教育孩子呢？」

他們一致認為吳茂昆先生上述種種失格言行，不配為教育部長，也拒絕承認台灣教育界之恥吳茂昆為中華民國的教育部長，請民進黨政府即刻撤換教育部長，並徹查所涉相關案件，以挽救危在旦夕台灣教育，並還給一個可以信任的教育部長。