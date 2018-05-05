新北市教團：拒絕承認教育界之恥吳茂昆為教育部長
新北市中小學家長協會、新北市中小學家長會長協會、新北市家長聯合會、新北市教師會今天發出聲明，背負民進黨拔管任務的新任教育部長吳茂昆，自上任以來即爭議不斷，請問這樣以權謀私、惡行不斷、道德操守都令人有高度疑慮的人，到底何德何能、又有什麼資格憑藉什麼能夠擔任教育部長？
而讓更外界搖頭的是當事人的態度，他們認為，面對這些媒體的揭露事實，除了幾份避重就輕的聲明，吳茂昆的回應竟然是「假如我被發現違法就會下台」、甚至是誇口「我認為我沒有做過錯事」。法律是最低限度的道德，面對這位不知謙沖自省為何物、言行爭議多不勝數的教育部長，民進黨政府若還要維護，就是讓教育核心價值的崩壞，將整個台灣社會推入沒有是非、沒有對錯的境地。
他們指出，教導孩子要勇改承認錯誤、要注重品格，這是放諸四海皆準的普世價值。但吳茂昆過往及近來的言行，不僅讓他們深感錯愕，也深覺其德不足配其位，更讓憂心的是：如此的道德標準都可以當上領導教育的部長，那「以後我們要怎麼教育孩子呢？」
他們一致認為吳茂昆先生上述種種失格言行，不配為教育部長，也拒絕承認台灣教育界之恥吳茂昆為中華民國的教育部長，請民進黨政府即刻撤換教育部長，並徹查所涉相關案件，以挽救危在旦夕台灣教育，並還給一個可以信任的教育部長。
聲明全文：
眾所周知，社會所公認的教育部長，應該謙沖有禮、懷抱人文素養並且高度具有社會關懷，更應該會是一個勇於反省、公私分明、願意承擔重任並踐行教育理想的部長。
然而，背負民進黨拔管任務的新任教育部長吳茂昆，自上任以來即爭議不斷，除上任前已被監察院調查的溢領自肥案，被要求繳回任職東華大學時的172萬元，陸續並在接任部長的短短數天內，被媒體連番揭露包括：任職國科會主委期間撥款5億研究經費予中研院吳茂昆所長、被指掛名對岸研究單位與科技公司顧問、東華大學建築工程爭議、操控教師升等、在美設生技公司、侵害東華大學智慧財產權等爭議，請問這樣以權謀私、惡行不斷、道德操守都令人有高度疑慮的人，到底何德何能、又有什麼資格憑藉什麼能夠擔任教育部長？
更外界搖頭的是當事人的態度，面對這些媒體的揭露事實，除了幾份避重就輕的聲明，吳部長的回應竟然是「假如我被發現違法就會下台」、甚至是誇口「我認為我沒有做過錯事」。法律是最低限度的道德，面對這位不知謙沖自省為何物、言行爭議多不勝數的教育部長，民進黨政府若還要維護，就是讓教育核心價值的崩壞，將整個台灣社會推入沒有是非、沒有對錯的境地。
教育無他，最重要的就是要讓受教育的人能明辨是非。我們教導孩子要勇改承認錯誤、要注重品格，這是放諸四海皆準的普世價值。但吳部長過往及近來的言行，不僅讓我們深感錯愕，也讓我們深覺其德不足配其位，更讓我們憂心：如此的道德標準都可以當上領導教育的部長，那以後我們要怎麼教育孩子呢？
我們一致認為吳茂昆先生上述種種失格言行，不配為教育部長，我們拒絕承認台灣教育界之恥吳茂昆為中華民國的教育部長，請民進黨政府即刻撤換教育部長，並徹查所涉相關案件，以挽救危在旦夕台灣教育，並還給我們一個可以信任的教育部長。
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