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課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教?

2018-05-05 12:19聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

教育部新上任的政務次長林福來昨天表示，對於12年國教課綱是否能如期上路時，他「有點擔心」，並說如果有一、兩科無法完成課綱審議，可能採分段上路。但教育部昨晚夜間聲明，「108年新課綱之實施，將會依照原訂期程上路」。

林福來曾任國立台灣師範大學數學系系主任、數學教育中心主任、國科會科學教育發展處處長等職的，他對國教領域的教學內涵的理解程度，比教育部長吳茂昆更深入。

吳茂昆上任後，主持兩次課審會，第一次他說「是來學習的」，第二次他致辭後就離開，讓在場部分課審委員錯愕，私訊媒體記者問：「部長怎麼連學都不想學了，他真的關心在乎國教嗎？」而潘文忠主持課審會時，都是從第一分鐘堅持到最後一分鐘。

據了解，吳茂昆上任至今半個月，至今一場部內司處業務簡報都沒安排，而歷任教育部長都是上任前兩周就密集安排各司處業務簡報，以求盡快進入狀況。

對於外界最為關注的就是12年國教可否如期上路，林福來昨天表示有點擔心，假設有幾個領域來不及審完的話，「就分段嘛」。但夜間則透過教部發表聲明「108年新課綱之實施，將會依照原訂期程上路」。

林福來昨天受訪時表示，回溯此次12年課綱研發過程，有點鐘擺擺盪，尤其在課審部分，「原來是說黑箱課綱有沒有，這邊就說要公開到符合資訊公開公平，開會的時候慢很多」。教育部也澄清，是102年課綱微調時，當時外界對於課綱審議之機制有所質疑，而引發「反黑箱課綱」事件，與現在進行的108新課綱之審議無關。

然而，有課審委員透露，課審會之所以進度緩慢，實因為學生委員常以程序問題，干擾實質審查，而學生委員哪懂各領域課綱，卻有權參與決策。

教育部政務次長林福來。記者林良齊／攝影
教育部政務次長林福來。記者林良齊／攝影
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課綱教育部吳茂昆
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