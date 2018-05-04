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影／國民黨發起「全民公審吳茂昆」 賴揆：不妨理性看待

2018-05-04 15:47聯合報 記者李詠平╱即時報導

國民黨立委4號發起新五四運動，要求校園自主。國民黨團上午一連舉辦兩場記者會，並衝進教育部吳茂昆的辦公室綁上黃絲帶抗議。國民黨不滿多次提告吳茂昆不法沒用，乾脆直接將事證放上網，讓全民公審吳茂昆。不過行政院長賴清德上午表示，全民不妨理性看待此事。

國民黨立委召開「聲援新五四 挺大學自主」記者會，製作「大學自主」、「挺管用的」黃...
國民黨立委召開「聲援新五四 挺大學自主」記者會，製作「大學自主」、「挺管用的」黃絲帶，響應新五四運動。記者陳煜彬／攝影
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吳茂昆國民黨教育部
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