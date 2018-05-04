吳茂昆嚴以律人拔管 全美台聯會：實施高教戒嚴

2018-05-04 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



教育部長吳茂昆。本報資料照片／記者陳正興攝影 分享 facebook 教育部長吳茂昆上任後爭議不斷，教育部近日更以獨董爭議，駁回台大校長黨選人管中閔遴選案，引發各界反彈。全美台灣同鄉聯誼會今天發出聲明批評，吳茂昆箝制學術自由，扼殺大學自治，實施高教戒嚴違憲、違法行為，應下台道歉。

全美台灣同鄉聯誼會認為，吳茂昆已在中華民國教育史寫下最不堪一頁，聯誼會將於今年8月洛杉磯全美台聯會第41 屆年會中，效仿民進黨溯及既往追殺國民黨手段，提案撤銷該會民國73年頒發給吳茂昆的「同鄉傑出成就獎」。

全美台灣同鄉聯誼會表示，「尊重大學自治，維護學術自由」是普世價值，受國家自由教育體系栽培的吳茂昆，在高教系統任職期間以權謀私惡行不斷，在「拔管」事件上更昧於良心扼殺大學自主的教育根基，甚至說出「學術沒有民主」之不齒名言。

全美台灣同鄉聯誼會質疑，自1月5日管中閔當選台灣大學校長起，府院黨檢調全都介入，絞盡腦汁尋找拔管理由，歷時百餘日不可得，吳茂昆接教育部部長1周就以管是台哥大獨董，未利益迴避為由拔管，這就是「欲加之罪，何患無詞」極權統治手法。

全美台灣同鄉聯誼會表示，台灣最高學府經歷民進黨政府百餘天政治迫害，眾多台大培養的民進黨政壇人士竟無一人為受難母校發出不平之鳴，令人不齒；民進黨只問顏色，不問是非的「台灣價值」，正是讓台灣大學蒙羞、台灣教育沈淪、國家毀滅首惡。

全美台灣同鄉聯誼會提到，從1990年「野百合學運」到2014年「太陽花事件」，高學歷、自詡覺醒青年學子相繼投入社運，但對民進黨政府這次蠻橫「拔管」卻靜默以對，證明民進黨已泯滅學子思考、分辨是非對錯能力，只剩「反國民黨」脊椎反應。

全美台灣同鄉聯誼會宣示，將結合海外學人組織，全力支持台大提訴願救濟，共同反抗民進黨威權統治，誓言衝破學術戒嚴拒馬，並響應國內教師屆發起的「不接受、不忍受、不配合」的三不運動，拒絕承認台灣教育界之恥吳茂昆為中華民國的教育部長。