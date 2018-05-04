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國民黨立委籲「三司會審」吳茂昆

2018-05-04 11:37聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰與內湖南港市議員參選人游淑慧上午在立法院中興大樓舉行「司法、監察、人民『三司會審』吳茂昆」，告發教育部長吳茂昆在擔任東華校長任內至美國開立公司並涉嫌未於財產申報中揭露。

國民黨立委曾銘宗（右二）、賴士葆（右一）、費鴻泰（左一）與內湖南港市議員參選人游...
國民黨立委曾銘宗（右二）、賴士葆（右一）、費鴻泰（左一）與內湖南港市議員參選人游淑慧（左二）上午在立法院中興大樓舉行「司法、監察、人民『三司會審』吳茂昆」，告發教育部長吳茂昆在擔任東華校長任內至美國開立公司並涉嫌未於財產申報中揭露。記者林伯東／攝影
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吳茂昆教育部立法院
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