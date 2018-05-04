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國民黨：吳茂昆違法行徑上網公開 全民公審

2018-05-04 11:31聯合報 記者徐偉真╱即時報導

國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧今天表示，她之前到台北地檢署告發教育部長吳茂昆，但至今沒有下文，認為民進黨政府對台大校長當選人管中閔的動作又大又快，但對自己人就無聲無息，因此她決定把吳茂昆的違法事蹟全部放上網，再各寄一份給地檢署、監察院，讓人民、監察、司法「三司會審」吳茂昆。

國民黨立委曾銘宗、賴士葆、費鴻泰和游淑慧今天舉行記者會；曾銘宗表示，將近100年前的今天爆發五四運動，而今天台灣大學有新五四運動，他們今天開記者會不是要擁管，而是要維護校園民主及中華民國的法治基礎，明明也有其他大學教授擔任企業獨董，可是蔡政府卻用這個理由否決管中閔當校長的遴選結果，完全不符合比例原則，吳茂昆違法兼職的情況比管中閔嚴重，呼籲先讓吳茂昆請辭待命，不要執行職務。

游淑慧說，吳茂昆有四大違法行徑，包括擔任東華大學校長任內，到美國開立公司並涉及未於財產申報中揭露，涉嫌違反公務人員服務法及公職人員財產申報法，另外他還在未經東華大學同意下，逕自引用東華專利案作為優先權，申請本該屬於東華智財權的專利權，涉及侵權。

游淑慧說，另外還有產品包裝、官網說明引用東華大學專利，已侵犯東華大學專利權或公平交易法規定，游淑慧也質疑，吳茂昆在東華申請的綬草萃取技術專利並無實質參與，卻將自己登錄為發明人，將涉及刑法214條，使公務人員登載不實。

費鴻泰說，今天是5月4日，要一起來聲討破壞、曲解法令的「國賊」吳茂昆，他讓校園民主、大學自治倒退100年，連全美台灣同鄉聯誼會都要表達嚴正抗議；賴士葆說，司法監察出現綠化現象，牽扯到綠營人士就紋風不動，藍營人士就急急如律令，所以他們決定把資料公開，讓全民一起來檢視。

國民黨立委費鴻泰(左一)、曾銘宗(右二)、賴士葆(右一)和國民黨副主席郝龍斌辦公...
國民黨立委費鴻泰(左一)、曾銘宗(右二)、賴士葆(右一)和國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧(左二)今天舉行記者會，表示要把教育部長吳茂昆的違法行為放上網，讓全民檢視。記者徐偉真/攝影
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吳茂昆專利東華大學
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