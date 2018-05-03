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柯志恩再爆：吳茂昆擔任董事 未呈報教育部許可

2018-05-03 10:16聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

吳茂昆（中）。記者楊萬雲／攝影
吳茂昆（中）。記者楊萬雲／攝影
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國民黨立委柯志恩今天批教育部吳茂昆以「違法兼職」為由「拔管，但自己當東華校長就可違法兼職？柯志恩今於臉書PO文表示，之前質詢吳茂昆，他於東華校長任內擔任兼職是否均依規定呈報教育部？因為依公務員服務法14-3條規定，校長在外兼職必須經上級主管機關（教育部）的許可。但吳茂昆在擔任東華校長期間，擔任陳水來文教基金會董事，卻未呈報教育部許可，這樣的部長有何資格指控別人「偷跑」呢？

柯志恩表示，經追查發現，吳部長於東華校長任內（民國101年2月至105年1月）確實曾於104年8月呈報教育部多項兼職，但其報給教育部的資料中，擔任陳水來文教基金會的董事（董事長為慶富集團的陳慶男）任期為103年12月24日至106年12月23日。但核對該基金會3次異動日期101年3月1日、102年2月27日、104年5月27日，吳茂昆皆為董事。明顯看出101年、102年、103年期間並未呈報經教育部許可。故而，教育部於104年9月7日函覆東華大學時表示「案內所報兼職，部分係屬自102年4月即已受聘，嗣後請確實依規定程序及時辦理報核程序」。

柯志恩表示，吳茂昆任校長時若非隱匿不報，就是未經核可就擔任董事多年，這樣的部長有何資格指控別人「偷跑」呢？

柯志恩指出，更奇怪的是，吳茂昆還以東華大學校長身分擔任「國立海洋科技博物館新建營運移轉（OT-BOT）案」的「協調委員」（104年8月10日至107年8月29日）。此興建工程即委託慶富集團的子公司--慶陽海洋企業，原本預計斥資15億元興建、興建經營海生館，並向土地銀行、高雄銀行等5間銀行聯貸9.5億元。或許因慶富挪用慶陽興建海生館的專款，導致工程嚴重落後，到預定開館日，現場只見地基，實際工程進度不到25％，最後慶陽違約跳票，本案失敗收場，也造成土銀損失將近5億，去年12月經監察院調查後，對土銀和海科館均提出糾正。

依「國立海洋科技博物館協調委員會組織章程」，為解決契約爭議，海科館和慶陽雙方各推2名代表人，並經雙方同意協調，選任3名公正人士，共7人組成協調委員會。

柯志恩說，104年8月，大約是吳茂昆汲汲營營於到美國成立師沛恩公司並準備前往大陸申請專利之際，「只能說，當時的吳校長真的好忙呀！只是不知他擔任「協調委員」的身分，究竟是慶陽的2名代表之一，還是雙方共推的3名公正人士之一？」若是前者，可看出吳校長真的「古道熱腸」，對慶富集團愛護有加、居間協調，若是後者，則讓人質疑他是否「假公正」？亦即名為「公正人士」，實際與慶富關係匪淺，對於契約另一造海科館，知不知這位國立大學校長背後的關係，且真的是公正之人呢？

柯志恩表示，吳校長本身是慶富集團相關基金會董事，又擔任慶富子公司的協調委員，如此熱衷於為慶富排難解紛，他本身有無令人高度疑慮的道德問題？究竟是「真出力」還是「假公正」？「口口聲聲以道德責人的吳部長該不該自清一下？」

立委指吳茂昆在擔任東華校長期間，擔任陳水來文教基金會董事，卻未呈報教育部許可，這...
立委指吳茂昆在擔任東華校長期間，擔任陳水來文教基金會董事，卻未呈報教育部許可，這樣的部長有何資格指控別人「偷跑」呢？圖／柯志恩提供
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吳茂昆兼職情形表。圖／柯志恩提供
吳茂昆兼職情形表。圖／柯志恩提供
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吳茂昆兼職情形表。圖／柯志恩提供
吳茂昆兼職情形表。圖／柯志恩提供
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教育部慶富吳茂昆

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