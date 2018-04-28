親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各方人馬拚選戰
吳茂昆風波不斷
反年改陳抗脫序
政治
軍事
綜合

教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

影／諷刺至極！國民黨：剽竊專利的小偷教長「拔管」

2018-04-28 12:51聯合報 記者黃純益╱即時報導

教育部「卡管」109天後，昨天做出「拔管」的決定，駁回台大遴選委員會選出的管中閔校長聘任案，並把校長遴選退回至推薦階段，國民黨團今天召開記者會譴責教育部，踐踏學術自由，而且還是由剽竊專利的小偷部長，做成拔管的決議，這對學術自由是何其諷刺！

國民黨團召開記者會，譴責教育部駁回台大遴選管中閔校長聘任案，是踐踏學術自由。攝影...
國民黨團召開記者會，譴責教育部駁回台大遴選管中閔校長聘任案，是踐踏學術自由。攝影／黃純益
分享

教育部台大專利

相關新聞

吳茂昆拔管 國民黨團：說好的赴陸兼職爭議呢？

2018-04-28 11:35

上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

2018-04-28 08:00

東華學生坦承赴美申請專利沒報備 校方查侵權

2018-04-28 00:09

藍委質疑合作案專利被消失 中研院澄清

2018-04-27 18:42

吳茂昆涉侵大陸專利？ 中研院：目前專利獨有

2018-04-27 16:01

吳茂昆爭議多 家長團體：誠信謙卑是領導者基本要求

2018-04-27 14:50

吳茂昆再遭爆料 國民黨團：涉侵中研院專利、預謀登陸

2018-04-27 11:32

獨／東華開專利委員會 學生認「赴美申請專利未報備」

2018-04-27 11:03

藍委再爆新教長違法侵權要求下台

2018-04-27 10:38

全教總：政院應讓吳茂昆停止辦公 派人代理都好

2018-04-27 10:18

吳茂昆爭議多 教團：如何做出正確的決策？

2018-04-27 10:15
看更多

熱門文章

馬英九出庭 連他都不知道的小八卦 檢察長親自巡便坑...

2018-04-28 09:00

上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

2018-04-28 08:00

馬英九再度行使緘默權 批北檢混淆視聽令人錯愕

2018-04-27 18:03

兩韓會談那兩岸呢？蔡英文：不預設前提及對等 樂意見面

2018-04-27 17:24

【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

2018-04-27 16:03

太陽花沒有打記者、警察？洪孟楷拿當時報導打臉

2018-04-27 19:45

不尊重馬英九緘默權挨批 北檢改口「全然尊重」

2018-04-27 20:15

影／總統參訪漢翔工業 退警1人舉旗陳情

2018-04-27 16:47

被點名參選台南市長大黑馬 張善政回應了

2018-04-27 18:03

再度行使緘默權 馬英九唸聲明強力回擊北檢

2018-04-27 18:37

拖了8年！海巡署降編納入 海洋委員會今高雄掛牌

2018-04-28 07:57

東華學生坦承赴美申請專利沒報備 校方查侵權

2018-04-28 00:09

國安局人事搬風 副局長與駐美特派對調

2018-04-27 15:59

吳茂昆涉侵大陸專利？ 中研院：目前專利獨有

2018-04-27 16:01

教部拔管確定 網友拱管中閔選台北市長

2018-04-28 08:07

管中閔選台北市長？姚文智：丁守中不就要插管了？

2018-04-28 11:24

馬英九和鄭文燦同框 以校友身分參加石門國小百年校慶

2018-04-28 10:55

照片幕後／反年改衝突後 街頭裡的那聲晚安

2018-04-27 16:24

蔡英文稱願與對岸會談 蔡丁貴：國共才該會談

2018-04-27 21:49

國防產業之旅 蔡英文參觀A350起落架製程

2018-04-27 15:21

吳茂昆拔管 國民黨團：說好的赴陸兼職爭議呢？

2018-04-28 11:35

三中案庭訊休息 馬輕鬆張謹慎汪嚴肅

2018-04-27 16:26

兩韓會談兩岸比照？黨政人士：通關語就是「對等」

2018-04-27 21:50

再批蔡菊體制 林濁水：總統透過管家管理國會

2018-04-28 13:05

國民黨高市長初選2政見會網路直播 韓國瑜5月7日起請假

2018-04-27 19:51

「拔管」後選北市？ 侯友宜：好的人選都是好事

2018-04-28 11:03

陳建銘質詢女兒陳思宇 父女檔首度同台

2018-04-27 15:14

房屋稅苛政誰都動不了？ 高思博：當選就開臨時會凍漲

2018-04-27 20:13

海洋委員會今掛牌運作 總統閣揆將出席

2018-04-28 06:39

反年改衝突...檢警5共識 盡速揪出首謀者

2018-04-28 01:03

藍委質疑合作案專利被消失 中研院澄清

2018-04-27 18:42

立院突然開會表決 時力不滿抗議

2018-04-27 18:36

捷運到哪都更到哪 侯友宜：很高興台北也聽到了

2018-04-27 20:18

影／諷刺至極！國民黨：剽竊專利的小偷教長「拔管」

2018-04-28 12:51

蔡總統夜宿陸軍官校 與官校生共進早餐

2018-04-28 12:29

遭拔管改選北市長討公道？藍營：管中閔應先別想選舉

2018-04-28 13:20

兩韓峰會 蔡英文：希望是區域走向更穩定發展的一步

2018-04-27 18:21

卡管風暴 藍委建議管選北市長 綠營低調

2018-04-28 00:18

外國客去年赴荷蘭...台灣遊客增逾八成 成長最高

2018-04-27 23:11

蔡英文：不設政治前提且對等 願意與習近平見面

2018-04-27 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top