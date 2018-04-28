吳茂昆拔管 國民黨團：說好的赴陸兼職爭議呢？

2018-04-28 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



教育部昨晚以台大校長遴選程序有適法疑慮為由，駁回準校長管中閔遴選案，「拔管」確定。國民黨團上午抨擊，教育部僅以2張A4紙文字說明，就等同判定管中閔「當選無效」，行政單位可做出具司法性質判決？這不就是典型的私設刑堂與黑箱判決。

國民黨團表示，教育部所指稱的管中閔台哥大獨董爭議，台大人事單位已在校務會議中充分說明，並於校務會議中以懸殊比數表決「不必處理」；更何況管中閔任獨董在台大絕非個案，若是違法，8、9成台大教授兼職情形皆與管相同，是否也都違法？

國民黨團更質疑，卡管風波歷經百餘天，最後拔管理由竟回到當初爭議原點的獨董爭議，前教育部長潘文忠所指的31項赴陸兼職疑義突然煙消雲散，原來所有赴陸指控都是一場誤會，難道是因為葉俊榮和吳茂昆兩位部長登陸情形更為嚴重？

國民黨團認為，台大校長遴選權責在台大遴選委員會，若爭議或未盡事宜都由遴選委員會定奪，「教育部不得說三道四」，如今教育部駁回台遴選委員會決議，自成遴選會「太上機關」，宣告台大校園自主瀕臨死亡，一手摧毀受憲法保障的大學自治精神。