上任一周就拔管 吳茂昆PK管中閔 誰的爭議大？

2018-04-28 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／報導



台大校長當選人管中閔（右）的身分爭議，昨晚教育部駁回台大校長遴選會的決議，新任部長吳茂昆（左）上任一星期，立刻就決定「拔管」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大校長當選人管中閔的身分爭議，昨晚教育部終於作出決定，駁回台大校長遴選會的決議，理由是「學術倫理及基本誠信未被彰顯」，將要求遴委會在符合校長遴選規範中，應就被推薦人所提供的資料文件進行所有檢視，並在進行完整推薦及遴選程序作業後，再依程序報部。

「卡管大戲」一演四個月，引發社會極大爭議，還造成前任教育部長潘文忠的求去。如今新任部長吳茂昆上任一星期，立刻就決定「拔管」。不過四個月來外界對管中閔的質疑，幾乎吳茂昆也統統有份；而兩人也都個性強勢，對於外界質疑毫不客氣反擊。

我們就來比一比，「管爺」與「吳爺」，到底誰才是真的「爺們」？

學術爭議：論文抄襲疑雲 vs. 一年請假160天

張生在論文「參考文獻」中文部分列舉的參考文獻中，第14篇列舉了「陳建良與管中閔 (2016)，『兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 政策效果評估』，手稿」。 圖／截自台灣博碩士論文知識加值系統 分享 facebook

民進黨立委張廖萬堅質疑，管中閔與陳建良（前國發會副主委）在中研院人文社會科學研究中心與台大經濟系合辦研討會中聯名發表的論文，疑似涉及抄襲另一篇張姓研究生的碩士論文，其中有20多次雷同。

對此台大表示，該研討會偏向非正式學術會議，該論文僅是研究過程中呈現的暫時研究成果，並非符合該領域學術論文格式要求的正式公開發表或出版論文，不屬於台大學術倫理規範的處理對象，不予立案調查。

不過媒體查詢「台灣碩博士論文知識加值系統」，發現張生論文「引用文獻」部分，即明列「陳建良與管中閔（2016）『兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估』手稿」，證明管中閔根本不是抄襲。

東華大學教授王純娟前往監察院提供相關證據控告吳茂昆涉嫌侵占薪資，並呼籲蔡總統應立即撤換吳茂昆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於吳茂昆，先前擔任東華大學校長，被教授控訴一年請假天數多達160日，占工作日數的61.5%。教育部於104年1月14日由督學率相關司處人員，到東華大學實地了解。統計顯示吳茂昆在101年國內出差共98日5小時、國外出差60日，總計158.5日；102年國內出差68日2小時、國外出差64日；103年國內出差86日3小時、國外出差40日。

本案目前由監院調查中，負責的委員高鳳仙表示，報告近日就會出爐。

另外，吳茂昆擔任東華校長期間涉及溢領獎助金，先前監委王美玉、陳慶財調查結果，結果認為吳確實溢領獎助金，但並無主觀犯意，因此不提彈劾，僅要求其歸還款項170多萬元。

利益爭議：台灣大獨董 vs. 開生技公司

台灣大哥大董事長蔡明忠(左)與副董蔡明興(右)。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

管中閔在當選校長前，曾應聘擔任台灣大哥大的獨立董事。而台灣大的母公司富邦金控，董事長蔡明興也是台大校長遴選委員之一，因此引發利益不迴避的質疑。

對此台大表示，管中閔早在校長遴選作業前，就已向學校報請兼任台灣大獨董，校方於去年5月同意。管中閔在當選台大校長後，也於今年1月12日請辭兼任台灣大哥大獨董。台大也說，遴選委員會今年1月11日已發聲明強調，依遴選委員會作業細則規定，蔡明興並不具備不得擔任委員的事由；而教育部於1月12日、1月24日來函詢及遴選過程疑涉有瑕疵，台大都已回覆，校長遴選過程均依教育部核備法令辦理，並無疑義。

教育部長吳茂昆（前右），被指控將東華大學針對綬草（一種本地原生蘭花）進行的生技研究據為己有。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

至於吳茂昆，則被指將東華大學針對綬草（一種本地原生蘭花）進行的生技研究據為己有。吳於2015年8月在美設立師沛恩生技公司，販售綬草萃取物製作的相關美容護膚產品，之後在台灣也成立公司，由學生擔任負責人，太太擔任董事。去年12月美國師沛恩以「中國台灣」之名，取得中國大陸的專利，發明人是吳茂昆。但在台灣，綬草的發明專利權屬於東華大學，去年4月核可，發明人為吳茂昆、翁慶豐及學生史閎元、謝蕙雯。吳茂昆也承認，東華大學至今尚未將專利權技轉出去。

兩岸爭議：在對岸大學兼課 vs. 擔任國防企業顧問？

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在「抄襲風波」與「獨董事件」均未致管中閔於死命的情況下，反對管中閔擔任校長的人士發現，管中閔涉嫌在廈門大學等對岸大學兼任教職。並且引述廈大王亞南經濟學院的網站，顯示管中閔被列為博士生指導教授。

對此台大管理學院表示，3月15日發函廈門大學詢問相關事宜後，廈大20日回函指出：管中閔不曾被該校經濟學院聘為該校教授，不授課不資籌，沒有擔任教職，沒開設課程，沒領取薪酬。

不過此舉也引發外界發現，到底國立大學教授赴大陸「講學」與「兼課」之間，其實分際難以拿捏。更「慘」的是，這把「抓兼課」之火，迅速回燒到自己人身上。新任教育部長人選出爐後，身為知名超導學者的吳茂昆，也被發現曾經到對岸多所大學擔任講座，還曾擔任中國科學院顧問。甚至還被前總統府副秘書長羅智強爆料，指出大陸重要的軍工企業「西部超導」，產品是極敏感的航空鈦合金與超導線材，也將吳茂昆列為顧問。

對此吳茂昆表示，自己到對岸參加學術交流，一切都符合規定。至於被西部超導列為顧問，是因自己曾指導台灣的超導國際公司（現已歇業），超導國際與西部超導一度合作，因此也被列為專家名單之一，事實上他與西部超導完全無關。他強調，相關的指控，都是莫須有。

管語錄 vs. 吳語錄

管中閔在馬政府時期擔任經建會主委，對力推的自由經濟示範區頻遭外界質疑，他表示政策辯論不該變成戰鬥。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬政府時期擔任經建會（後改為國發會）主委的管中閔，向來是內閣中的「大砲」。民國102年計程車司機劉進義因景氣差、馬王鬥爭而跳橋「死諫」。媒體問管中閔有何看法，他回答：「這什麼問題啊？連我都要自殺了！」

102年底，由於經濟表現不如預期，距離「2013年GDP達4%」的目標有相當距離。管中閔表示，4%是對台灣經濟發展的期望，「講期望都不行嗎？一個學生沒考第一名，你就要把他的腿打斷嗎？」國民黨立委憤而要刪除他的年終獎金。管中閔毫不在乎：「我連下台都敢講 ，爺們沒在怕的！」從此，「管爺」成為台北政壇最有名的官員綽號。

對於自己力推的自由經濟示範區頻遭外界質疑，管中閔認為，政策辯論不該變成戰鬥，希望朝野拋開成見、一起努力，「刻意戴著墨鏡看事情，黃金也看成瀝青。」但另一方面，他也首開紀錄，參加「PTT鄉民有約」活動，分享生涯規畫經驗。

民國104年1月30日，管中閔請辭獲准，部分立委批評他的行徑「猶如逃兵」。對此，管中閔笑稱：「我至少是『逃將』吧！」

吳茂昆23日在立院答詢時，回答「我這一輩子最自傲的就是，我認為我沒有做過任何錯事」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

相較之下，吳茂昆的「嘉言」數量遠不及管中閔，不過「話在精不在多」，他4月23日在立院答詢時的回答，一舉震驚社會。面對外界對自己的操守多方質疑，吳茂昆回答立委：

「我做的沒有一件事情是不對的，那我問心無愧，任何事情上面對我的陳述都沒有事實根據，我這一輩子最自傲的就是，我認為我沒有做過任何錯事！」

誰爭議更大一目了然 不過…

管中閔被指諸多爭議，不得擔任校長，但是拔管任務的執行人，卻正好是各方面爭議比起管中閔有過之無不及的吳茂昆。這很難不讓人覺得，政府明確地告訴全國：如果曾經積極表態「服膺台灣價值」，那麼就是自己人，一切所作所為就都可以輕輕放下。

顏色與立場才是一切，撇開吳茂昆，全台灣恐怕沒有比他更適合詮釋這項「真理」的人了。