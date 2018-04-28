東華學生坦承赴美申請專利沒報備 校方查侵權

2018-04-28 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 、鄭媁／台北報導



台灣師沛恩生技公司就設在東華大學育成中心，卻爆出被侵權。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

由教育部長吳茂昆擔任東華大學校長任內輔導成立的「台灣師沛恩公司」遭爆出侵犯專利，東華大學昨天召開專利委員會邀申請專利的學生到場說明，東華研發長翁若敏轉述，學生認為萃取並非專利範圍內、但坦承赴美申請專利未向學校報備；是否有侵犯東華專利疑慮？校方將請熟悉專利人士檢視才能了解。

吳茂昆與其他發明人共同研發出來的綬草專利字號，尚未技轉給台灣師沛恩公司，但其產品外包裝就標注專利字號，引發侵權質疑，東華昨召開專利及技術移轉權益委員會，邀學生說明。

翁若敏表示，學生指該專利並非萃取技術，但校方還是會去找熟悉專利的專家檢視，因為如果要求償或提告，學校得負舉證責任，且對方還是自己的學生，「校方不太希望這樣做」。而至於產品外包裝使用專利字號，則是想藉此行銷商品，學生當場答應會把包裝的專利字號撤掉。

至於至美國開設公司沒有向學校報備是否有違法的疑慮？翁若敏說，學生坦承赴美國開設公司，申請專利並未向校方報備，校方會請他們簽署契約書或切結書，待取得美國專利後會轉讓給東華。

教育部回應，美國公司並非吳茂昆成立，吳茂昆沒有任何職稱與職務，沒有兼職問題。而為了方便稅務和相關申請作業，那間美國公司才在二○一七年以歐陽彥堂為負責人。至於台灣師沛恩公司的產品專利，目前學校也已與學生聯繫處理。