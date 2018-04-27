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【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

大法官是魏應充的「救星」？頂新案本來不能再上訴

吳茂昆爭議多 家長團體：誠信謙卑是領導者基本要求

2018-04-27 14:50聯合報 記者林良齊╱即時報導

新任教育部長吳茂昆走馬上任後，原以為是揭開新氣象的開始，但是卻又再次因為部長陷入薪資圖利、兼課、專利等疑慮陷入爭議，對此，全國家長會長聯盟感到非常憂慮，在處理台大校長任命案上還未解決的同時，又發生資格爭議，對於全國的教育來說都是非常不利的情況。

全長聯表示，藉此可以看見大家對於教育抱持「高」期待，高學歷、高操守、高誠信與必須絕對合乎各項規定與標準，身教言教是大家對於教育者的期待，「誠信謙卑」更是對於領導者基本的要求，基本的具備也才能夠讓全國教育事務在推動上得以順利。他們呼籲，政府應以高規格自律，重新檢視相關遴選機制與認命的流程與相關規定，為教育確實做好把關，並且當機立斷，不要把責任讓一個人來承擔，莫讓「拖延戰」拖垮了教育，延遲了發展。

全長聯說，教育部能等但是教育「不」能等，目前108課綱即將上路，上周新任部長也參與了課審大會的審議，就知道時程有多麼的緊湊，若要準時上路，還有非常多相關的預備工作必須努力，近日大學甄試撞期的問題、高中生與高教師資出走的比例不斷攀升的現象、私校退場問題的延燒等等教育事務，沒有一刻能夠停下腳步，但是，面對現在的情況，將陷入決策的停頓與不可預期的耽延，誰可以告訴全國的孩子與家長這些相關問題的方向與答案？

全長聯站在第一線，再次強調教育是以學生最大利益為考量，任何教育相關事務的決策與處理，請當局回到初衷以審慎的態度和積極的作為，立即針對新任教育部部長疑慮做出最妥適、最即時的處理，讓孩子不再是教育下最弱勢的一群，使教育的推動與前進看的到更有可能的未來。

吳茂昆。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
吳茂昆。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
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教育部108課綱台大
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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