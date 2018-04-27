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吳茂昆再遭爆料 國民黨團：涉侵中研院專利、預謀登陸

2018-04-27 11:32聯合報 記者周志豪╱即時報導

教育部長吳茂昆爭議不斷，國民黨團今天再爆，吳茂昆還疑涉侵占中研院專利權；吳妻子唐慧晴成立的台灣師沛恩公司已前往大陸將相關涉侵權商品申請「商標註冊」根本是「預謀登陸」，吳已不適任教育部長。

國民黨團副書記長柯志恩表示，吳茂昆至今申請的「授草」專利，不論1.0版或2.0版解釋，都無法抹滅專利是由東華大學具絕對擁有權，但吳在轉移過程企圖侵占牟利，還一再說謊，「這是掌握百年大計的教育部長？」「違法侵權，立即下台！」

吳茂昆人士發布後，不僅遭爆違法登陸兼課、擔任大陸公司顧問，侵犯他過去主政的東華大學所屬的「授草」專利權指控更紛至沓來。

國民黨立委江啟臣今天再質疑，吳茂昆任中研院物理所所長時，與國內鋰科公司合作開發一款鋰電池。之後雙方共同將鋰電合作技術在台灣申請專利，聲請人是中研院與鋰科科技，吳就是發明人。

但2011年8月，同樣的鋰電合作技術至大陸申請專利，吳茂昆仍是發明人，但原申請人只剩鋰科公司，中研院已經不見。江啟臣質疑，中研院在大陸申請專利已有數百件，不需迴避，卻在與吳有關這件專利申請人上「被消失」，理由為何？

近日吳茂昆澄清赴美申請PCT專利合作條約，是因不想要透過大陸申請他國專利，但遭打臉其實也同步申請大陸專利。國民黨副主席郝龍斌辦公事發言人游淑慧今更披露，與吳關係密切的台灣師沛恩相關涉侵權專利，連大陸註冊商標全都已申請。

游淑慧說，美國師沛恩公司2015年9月2日向大陸提出專利申請；台灣師沛恩也在2017年1月向大陸申請「商標註冊」，包括品牌名稱和品牌LOGO的商標註冊，代表台灣師沛恩已準備前進大陸，開發產品販售。

游淑慧更指出，台灣師沛恩在大陸申請商標註冊同時，還向東華提出「研發成果讓與」要求，就是要拿著東華大學的智財權前進大陸、大展拳腳。

國民黨立委蔣萬安表示，吳茂昆在校長任內，2015年8月成立公司，根據美國加州法律，他是成員，依據加州法令就是股東，已違反公務人員服務法中公務員不得經營事業規定。

對於吳茂昆聲明解釋專利成果一定要回到學校，蔣萬安說，吳茂昆成立美國師沛恩申請「授草」專利時，並沒有聲明最終專利權；反而2017年8月自簽一份專利轉讓書，讓與人是吳茂昆與其他三名發明人，受讓人就是他成立的美國師沛恩，吳說謊圓謊。

吳茂昆。記者曾吉松／攝影
吳茂昆。記者曾吉松／攝影
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專利吳茂昆中研院
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