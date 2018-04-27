獨／東華開專利委員會 學生認「赴美申請專利未報備」

2018-04-27 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



師沛恩生技有限公司在東華大學的育成中心設立實驗室。記者徐庭揚／攝影 分享 facebook 由教育部長吳茂昆擔任東華大學校長任內輔導成立的「台灣師沛恩公司」遭爆出侵犯專利，東華大學校長趙涵捷昨天表示將與學生協商，昨天校方召開專利委員會邀請學生到場說明，據東華大學研發長翁若敏轉述，學生認為萃取並非專利範圍內、也坦承赴美申請專利未向學校報備，但是否有侵犯東華專利疑慮？她則說，待熟悉專利人士檢視才能了解。

吳茂昆與其他發明人共同研發出來的綬草專利字號，尚未技轉給台灣師沛恩公司，但其產品外包裝就標注專利字號，引發外界質疑恐有侵權之虞，東華大學昨天召開專利及技術移轉權益委員會，邀請學生說明。

翁若敏表示，據學生的說法，該專利並非萃取技術，但校方還是會去找熟悉專利的專家檢視，因為如果要求償或提告，學校得負舉證的責任，而且對方還自己的學生，「校方不太希望這樣做」。而至於產品外包裝使用專利字號，則是他們希望藉此行銷商品，他們當場也答應會把包裝的專利字號撤掉。

至於至美國開設公司沒有向學校報備是否有違法的疑慮？翁若敏說，學生坦承赴美國開設公司知情，申請專利並未向校方報備，因此會請他們簽署契約書或切結書，待取得美國專利後會轉讓給東華大學，而專利申請所有衍生的費用及維持費則請申請人負擔，「這是參考多所學校的作法」。

翁若敏強調，學校還是希望與學生協商達成雙贏的局面，而至於為何師沛恩公司在東華育成中心進駐卻遲遲未發現？她說，師沛恩公司成立之初就透過育成在培育，協助包括農改場的合作案等，而學校並未瞭解網路銷售。

近期東華大學也會在網路上公布會議及決議。