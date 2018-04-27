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藍委再爆新教長違法侵權要求下台

2018-04-27 10:38聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

新任教育部吳茂昆就任後爭議不斷，立法院國民黨團上午再爆料，吳茂昆擔任東華大學校長期間赴美設立公司，擅自將在東華研究成果申請為美國公司的專利，並拿出利用東華大學研究專利所生產的美容產品，直指未經授權生產，郝辦發言人游淑慧、立委蔣萬安、柯志恩、王育敏、陳宜民、江啟臣要求違法侵權的教育部長下台負責，並質疑這樣品格操守的教長，沒有資格審查台灣大學校長的人事案。

新任教育部長吳茂昆爭議不斷，郝辦發言人游淑慧（左起）、立委蔣萬安、柯志恩、王育敏...
新任教育部長吳茂昆爭議不斷，郝辦發言人游淑慧（左起）、立委蔣萬安、柯志恩、王育敏、陳宜民上午再爆料，直指吳茂昆擔任東華大學校長期間赴美設立公司，擅自將在東華研究成果申請為美國公司的專利，要求違法侵權的教育部長下台負責。記者許正宏／攝影
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新任教育部長吳茂昆爭議不斷，立委蔣萬安（圖）上午再爆料，直指吳茂昆擔任東華大學校...
新任教育部長吳茂昆爭議不斷，立委蔣萬安（圖）上午再爆料，直指吳茂昆擔任東華大學校長期間赴美設立公司，擅自將在東華研究成果申請為美國公司的專利，要求違法侵權的教育部長下台負責。記者許正宏／攝影
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新任教育部長吳茂昆爭議不斷，郝辦發言人游淑慧（左起）、立委蔣萬安、柯志恩、王育敏...
新任教育部長吳茂昆爭議不斷，郝辦發言人游淑慧（左起）、立委蔣萬安、柯志恩、王育敏、陳宜民、江啟臣上午再爆料，直指吳茂昆擔任東華大學校長期間赴美設立公司，擅自將在東華研究成果申請為美國公司的專利，要求違法侵權的教育部長下台負責。記者許正宏／攝影
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教育部吳茂昆東華大學
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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