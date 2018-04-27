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全教總：政院應讓吳茂昆停止辦公 派人代理都好

2018-04-27 10:18聯合報 記者林良齊╱即時報導

新上任的教育部長吳茂昆接連爆發多起爭議。記者曾吉松／攝影
新上任的教育部長吳茂昆接連爆發多起爭議。記者曾吉松／攝影
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新上任的教育部吳茂昆接連爆發多起爭議，包括赴陸擔任顧問、溢領薪資、請假過多及開設公司的疑慮，對此，日前要求其停止辦公的全教總理事長張旭政表示，吳茂昆目前爭議太多，無論是做出什麼決議都會被人質疑，呼籲行政院應定調包括赴陸交流、兼職等。

張旭政表示，尤其目前教育議題如此複雜，但大家似乎只看到部長的爭議及台大校長兩件事而已，尤其是吳茂昆本人的爭議，如果現在不解決的話，假設不聘任管中閔，外界會質疑僅針對管中閔嚴格檢視，因人設事；但假設現在聘任他當任，外界恐怕也會質疑他因為自己的案子而放水，「將永無寧日」，如果交由吳茂昆怎麼處理都會讓他們擔憂。

張旭政也說，尤其是東華大學專利、自己的太太還以此開公司，一個校長或部長可不可以做這些事情，呼籲行政院應盡速定調讓大家有規則可循，行政院應讓吳茂昆停止辦公，無論派人代理部長都比吳茂昆處理好太多了。他指出，「如果該讓吳茂昆離開就讓他離開」，否則基層的老師要怎麼向學生解釋一個違法的教育部長呢？

全教產理事長黃耀南則說，其實外界檢視並沒有特別高標準，尤其是否有赴美國開設公司、申請專利有無經過東華大學同意等，種種的疑慮都讓部長的職務受到嚴重的挑戰，如果這時候沒自己未做好適法性釐清，當自己都站不住腳，做出任何決議，「絕對是錯上加錯」。

黃耀南也說，吳茂昆就任1周以來造成的諸多爭議事件，這樣的當事人竟要擔任一個教育部長，「絕大多數的人無法接受」，教師要如何去教導學生遵守規範呢？

吳茂昆教育部東華大學
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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