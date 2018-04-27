吳茂昆爭議多 教團：如何做出正確的決策？

2018-04-27 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教長吳茂昆。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 近來教育部長吳茂昆傳出多起爭議，包括赴陸擔任顧問、在美國開設公司等，對此，日前已有教團呼籲他應停止辦公、知所進退，國教行動聯盟理事長、台灣大學應用力學研究所所長王立昇表示，吳茂昆自己都身陷在風暴之中，怎麼去思考做這個（指所有教育）決策，如果匆促的作決議，無論做出怎樣的決策，尤其沒有乾淨的心靈、冷靜的頭腦，怎麼做出正確的決策？

王立昇表示，外界開始質疑教育部長、已經對他動搖，希望吳茂昆要知所進退，換一個更了解教育、爭議較少的人來擔任教育部長一職。

而除了要解決高教的問題外，王立昇更擔憂的是國教的問題，如上周的課審大會中，吳茂昆致詞時竟說「我是來學習的」，又來一個學習的部長，但民眾是請你來領導的，而不是請你來學習的，該謙虛的時不謙虛、帶頭的時候不帶頭，根本「沒有準備好的部長」，沒有準備好又有誠信的問題，這樣的決策會讓大家產生質疑。

全家盟榮譽理事長吳福濱則說，目前看到他很多的爭議家長也很擔憂，雖然所有的爭議他都有說明，但他們也了解這些爭議必須經過監察院、司法或行政的調查，期待行政院或監察院能盡快去釐清其聲明的真偽。

他強調，前部長潘文忠下台後不只有管中閔的問題在，仍在許多教育的議題在，包括12年國教、考招連動、幼教公共化，希望針對這些問題提出有效的政策。