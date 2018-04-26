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台灣師沛恩疑侵權 東華將協商

2018-04-26 23:59聯合報 記者林良齊／台北報導

台灣師沛恩生技有限公司就設在東華大學的育成中心裡。記者徐庭揚／攝影
台灣師沛恩生技有限公司就設在東華大學的育成中心裡。記者徐庭揚／攝影
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教育部長吳茂昆東華大學校長任內輔導學生成立的台灣師沛恩生技公司，近日遭爆出在產品上使用東華大學的專利字號，東華大學校長趙涵捷昨表示，「這樣是不妥的」，將請公司與校方協商並釐清該產品是否有使用到東華大學的專利。

趙涵捷表示，東華大學已申請到我國與美國的綬草相關專利，生科系教授翁慶豐在一○三年三月向美國、翌年三月向我國經濟部申請專利，都以校方名義申請。但同年九月美國師沛恩公司向中國大陸、美國、歐盟及日本申請專利，「校方不知情」。一○五年八月由謝蕙雯進駐東華大學育成中心並成立台灣師沛恩生技公司，隔年申請綬草專利讓與，校方未同意、去年十二月該公司再度向校方申請技轉申請，校方今年三月再度駁回。

趙涵捷指出，有人在美國申請綬草專利，吳茂昆說申請的專利是2.0版，「學校一無所悉」，因為網路無法查詢該筆專利資料，校方將請公司負責人來校說明。

趙涵捷指出，台灣師沛恩公司產品的確在外包裝使用東華的專利字號，校方將要求公司負責人謝蕙雯說明、處理。記者致電謝蕙雯詢問侵權之事，但聯絡不上，由自稱其助理接聽僅回答「不清楚」，就掛掉電話。

另東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟昨天再度前往監察院提供證據，指控吳茂昆在美國開設公司，明顯違反公務員服務法，呼籲監察院應秉公處理、依法行政，希望蔡英文總統立即撤換吳茂昆。

專利東華大學吳茂昆
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