侵權？東華校長：師沛恩作法不妥

2018-04-26 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



由教育部長吳茂昆在東華大學校長任內輔導學生成立的「台灣師沛恩生技股份有限公司」近日遭爆出在產品上使用東華大學的專利字號，對此，東華大學校長趙涵捷表示，在台灣師沛恩的產品上使用東華大學的專利字號，「這樣是不妥的」，校方將請公司與校方協商、洽談，並釐清該產品是否有使用到東華大學的專利。

趙涵捷表示，東華大學已申請到我國與美國的綬草相關專利，生科系教授翁慶豐在103年3月向美國、翌年3月向經濟部提出中華民國提出專利申請，都是以校方名義申請。但同年9月美國師沛恩公司向中國、美國、歐盟及日本申請專利，「校方不知情」。

104年12月麗台科技股份有限公司與東華大學簽署技轉金額150萬元、專屬授權3年，並由發明人翁慶豐簽約，隔年包括吳茂昆、翁慶豐、史閔元、謝蕙雯都分得9萬5千元的技轉權利金。而105年8月由謝蕙雯進駐東華大學育成中心並成立台灣師沛恩生技公司，隔年申請綬草專利讓與，但校方並未同意、去年12月該公司再度向校方申請技轉申請，但校方今年3月再度駁回。

趙涵捷表示，有人在美國申請公司申請綬草專利一事，吳茂昆說申請的專利是2.0版，「學校一無所悉」，因為網路無法查詢該筆專利資料，校方將請這家公司負責人來校說明。

針對台灣師沛恩一事，趙涵捷則說，該公司產品的確在外包裝使用東華大學的專利字號，東華大學將要求公司負責人針對這件事說明、處理。至於台灣師沛恩有無回饋東華大學？他說，台灣師沛恩沒有與東華大學達成任何協議，因此沒有這方面的規畫。

東華是否會向師沛恩公司求償嗎？趙涵捷指出，因為台灣師沛恩有兩位是東華大學的學生，當初也是鼓勵他們去創業，因此會先與他們協商，而至於產品有無實際使用到專利，也要要求他們拿出資料比對。

記者致電給師沛恩公司負責人謝蕙雯詢問侵權之事，由自稱其助理接聽僅回答「對這部分不清楚」，就掛掉電話。