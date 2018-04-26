東華教授赴監院 籲小英「立即撤換吳茂昆」

2018-04-26 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部昨天再度針對台大校長當選人管中閔爭議案召開「跨部會諮詢專案小組」，教育部長吳茂昆參加部務會議前受訪。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 教育部長吳茂昆爭議不斷，上任首日有東華教授控告貪汙涉嫌侵佔薪資，還接連傳出兼職設公司、專利侵權等疑義，東華大學諮商與臨床心理學系教授王純娟上午再度前往監察院提供證據，呼籲監察院應秉公處理、依法行政，希望蔡英文總統立即撤換吳茂昆。

王純娟表示，教育部長負責教育大計，其行為應為全國學生家長教師之表率，但吳茂昆自返國任公職以來，屢屢因自己利益而在其行政作為上不斷牽扯出爭議。關鍵在於只要吳茂昆對涉切身利益時，立即忘卻公務員涉利益衝突應迴避的規定。

她指出，從監察院糾正國科會主委吳茂昆撥款5億研究經費給中研院吳茂昆後，到東華大學校長任內，東午建設公司接連再遭糾正後，卻一直到被媒體爆出炒地案之後才被迫搬離東華大學。而東華大學蓋了9年的藝術學院廢墟與私人的東午建設公司卻恰好使用同樣已倒閉營造廠商：先是九豪，後是建隆。對商機嗅覺極度敏銳的吳茂昆，王純娟質疑，「實際上在其中的利益又是什麼？」

王純娟說，吳茂昆也先在「學術獎助評審委員會」主席身分，左手審右手讓自己每年違法溢領300萬教師獎勵金，6成工作日請假在外可能是自請自核目前也由監察院調查中。她痛批，吳茂昆看不到公職人員利益衝突迴避法第7條，他對東華校務是「自肥高薪卻無心」，他的治校方針是「自己的最大利益」。