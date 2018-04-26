學者：少數政治事件 恐讓學術開放風氣「倒車」

2018-04-26 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教育部長吳茂昆被指拿東華大學研發成果，透過美國成立公司申請專利惹議。有學者認為，社會近年氛圍是傾向更開放，希望鬆綁法規，鼓勵大學教師的研究可以在產業上發揮貢獻，現在若因為少數政治事件「倒」回去，很可惜。

「科技基本法」通過後，學研機構處分技術股將更具彈性，提高學研機構技術移轉的意願及效益，也明確規範技術移轉的利益迴避，讓科研過程更透明，以避免學研機構及人員在技轉時，不慎踩線違法；另放寬公立學研機構人員可擔任新創事業董事，讓他們可以將其科研成果運用於成立新創公司的產品應用，更可強化技術移轉的效果。

台北科技大學產學合作處專利技轉中心主任江雅綺表示，為鼓勵產學合作和推動技轉，科學技術基本法規定，政府補助的科學研究發展，所獲得的智慧財產權與研發成果，得歸屬於學研機構所有或授權使用，再將後續的衍生利益跟老師進行分配。

但是，其中一個很重要的觀念是，專利權跟衍生利益是不等同的。江雅綺說，學校有很多專利都沒有用，因為沒有人要授權或技轉，就只是一張專利權證書。此外，因為維護專利和申請專利都是成本，一旦沒有後續技轉或衍生利益，且技術日新月異，學校就會放棄維護，把專利權讓給原來的發明人。

江雅綺表示，利益衝突跟迴避，主要是「防弊」，至於「興利」，其實還是回到學研機構和研發人員之間的衍生利益的分配。

江雅綺說，如果沒有爆發翁啟惠事件，外界沒有人會知道中研院裡面的利益衝突和迴避在做什麼，也沒有相關法律規定，「大家無所適從。」科技部現在要出利益衝突和迴避的指南，讓學研機構有個原則性的標準依循，但她擔心，未來可能會發生「監督」的問題，「誰去監督每個學研機構和研發人員都有做到？」

「如果有人應揭露而未揭露，且事件沒有爆發出來，要怎麼去查？」江雅綺舉例，有研發人員的三等親，持有技轉合作公司的股票，但沒有自我揭露，那其他人要怎麼知道？「這是無法事前防範的」，頂多由學校內部要求學研人員「自主」做到資訊揭露。