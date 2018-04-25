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【即時短評】提油救火！吳茂昆自身難保 拔管陷兩難

2018-04-25 23:42聯合報 記者張錦弘╱即時報導

教育部「卡管」逾百日，歹戲拖棚，換了新部長吳茂昆上來，不到一周已爭議纏身，出現要他下台的聲浪，蔡政府如同提油救火。火燒屁股的新教長自身難保，仍急著本周處理管中閔案，卻也讓自己陷入內憂外患，拔管與否，恐都仍有後續爭議，讓吳茂昆及蔡政府陷入政治風暴。

教育部卡管3個多月，連發8道金牌（公文）、開了兩次跨部會諮詢會議，犧牲掉一位部長潘文忠，換吳茂昆上來，自身爭議更不遑多讓，光捲入類似中研院前院長翁啟惠的的技術移轉專利爭議，加上兼職公司負責人的疑點，若被證實違法，就可能讓他下台，成為近年來年紀最大、卻最短命的教長。

吳茂昆一上任，就急著讓管案在本周定案，且明白宣示，只要發現管中閔違法，教育部就不會核聘，和前教長潘文忠的說法如出一轍，難免讓外界認為，他上任就是為了接續「拔管」。但教育部今晚（25日）開完第二次跨部會諮詢專案小組會議，仍無拔管的結論與共識，吳茂昆說在等最後資料，應該本周就會有結果。

其實卡管案鬧了3個多月，針對獨董利益迴避、學術倫理、大陸兼職等管中閔三大爭議，包括台大、國發會、經建會、中研院、陸委會等相關單位，能否找到拔管的具體證據，蔡政府早該有底，教育部不願公布跨部會諮詢專案小組名單，也讓外界懷疑，是否只是找人背書、蓋橡皮圖章，一切早有定論。但以昨天開會時的討論，似乎部分與會人士，也不願當橡皮圖章，仍有不同看法。

若順了綠營民代及學者的意，吳茂昆決定拔管，一定要有法律根據、能自圓其說，否則管中閔陣營一定會提告，付出代價就是台大校長恐懸缺兩三年，嚴重影響校務發展；且台大若又選出另一新校長，管最後卻勝訴，到時校長鬧雙胞，蔡政府更難看，藍營反彈力道也更大，勢必火力全開，民進黨恐失去更多選票。

若教育部決定不拔管，聘任管中閔、救自身難保的吳茂昆，蔡政府恐怕也要面對綠營鷹派圍剿，且藍營不見得會放過吳茂昆，他官位也恐不保，管案將犧牲兩個部長，蔡政府同樣面臨危機。但不論拔管與否，都不能再拖了，拖越久，對台灣社會及高教的傷害只會更大。

台大準校長管中閔聘任案，已卡在教育部逾百日。本報資料照
台大準校長管中閔聘任案，已卡在教育部逾百日。本報資料照
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吳茂昆教育部管中閔
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