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台灣師沛恩用東華專利號 校方要求撤除

2018-04-26 00:22聯合報 記者徐庭揚／花蓮縣報導

台灣師沛恩生技有限公司就設在東華大學的育成中心裡。記者徐庭揚／攝影
台灣師沛恩生技有限公司就設在東華大學的育成中心裡。記者徐庭揚／攝影
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教育部長吳茂昆再被爆不只開公司，還以東華大學專利自創「綬豐SoulRich」品牌，銷售相關產品，對此，東華大學昨天記者會說明，指學校早在民國一○三年就已獲得美國與中華民國專利權，只要涉及使用到東華專利去申請包括大陸專利、ＰＣＴ等案件及相關周邊產品，校方會要求撤銷相關專利申請並撤除周邊商品，一定會維護學校權益。

對於台灣師沛恩所涉及以東華專利開發商品部分，東華主秘古智雄表示，目前已確定台灣師沛恩公司產品有用到東華大學的專利號及申請號，會要求台灣師沛恩撤除，不能再使用；之前使用過的，學校也會主張維護該有的權利與義務。

古智雄說，吳茂昆到美國設立公司，校方之前確實不知情，現在知情了，會要求對方撤銷，不得再以學校專利權向大陸申請專利，因為依規定應該是以學校名義申請。ＰＣＴ案亦如此，否則不排除循法律途徑處理。

吳茂昆日前表示美國師沛恩 公司產品只用到綬草萃取的技術，這技術沒有專利，並無使用到東華大學所拿到的一點○專利；對此，古智雄說，很難了解一點○版、二點○的差別，這是很學術的研究，要看文獻呈現有無相同，若有不妥之處，學校一定會提出異議，絕對站在維護校方權益立場。

關於吳茂昆在校長任內兼職部分，校方表示，其他兼職都有報准，但在美國師沛恩公司兼職部分校方完全不知情，也可以說沒有報准。

專利吳茂昆東華大學
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