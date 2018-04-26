吳茂昆：美國師沛恩沒資金 我也不是股東

教育部長吳茂昆表示，在美國設的生技公司（師沛恩）沒有資金，他也不是股東。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 針對教育部長吳茂昆被指在美國設生技公司（師沛恩），吳茂昆先前指自己只是發明人，負責人是歐陽彥堂。吳茂昆昨天下午受訪重申，該公司沒有資金，他也不是股東；另名發明人、東華大學生命科學系教授翁慶豐說，美公司是一間空公司，他沒有出資，公司也沒有產品運作。

從美國加州政府網站查得資訊，吳茂昆是美國師沛恩公司的「manager or member」之一。一位曾在美國加州執業十年的律師說，「member就是股東」。

吳茂昆說，東華團體綬草這個發明架構由他提出，他在過程中也提供某程度的指導，算是共同專利的發明人之一。針對被列為member，吳茂昆說，美國加州專利申請成立後，會要求列舉負責人的名字及地址，「但一開始的時候不小心，申請過程沒有提供誰是負責人」，根據加州法律，全部成員就被列為member。

吳茂昆說，後來因發生很多事情要處理，在美國的歐陽彥堂決當負責人；其他人也不是股東，因為裡面沒有任何的資金。

吳茂昆說，這項專利綬草二點○還沒通過專利，以後取得還是會轉給東華。他說，「台灣很多專利申請的過程，都是個人申請完後，再來跟大學進行討論。」

媒體詢問，他先前說沒使用到東華已取得的綬草一點○專利，是否矛盾？吳茂昆說，專利有好幾個部分，一個叫做萃取技術，一個是功能性，現在公司用的是東華當初申請專利以外的技術，至於功能性是專利內容沒有用到。他強調後來的專利等於是原先專利加入新的發現結果，如果以東華大學去申請專利，在大陸有困難。

國教盟昨發新聞稿說，吳茂昆上任即爭議不斷，擔心影響全國教育政策推動，籲吳「知所進退，不要誤國誤人誤自己。」