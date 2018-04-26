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觀察站／管中閔拔與不拔 爭議教長怎解套

2018-04-26 00:02聯合報 本報記者張錦弘丘采薇

台大準校長管中閔聘任案，已卡在教育部逾百日。 圖／聯合報系資料照片
台大準校長管中閔聘任案，已卡在教育部逾百日。 圖／聯合報系資料照片
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教育部「卡管」逾百日，換了新部長吳茂昆上來，不到一周卻是爭議纏身，甚至已出現教團要他「暫停職務」的聲浪。自身火燒屁股的新教長，還未完全撇清外界的質疑，就急著處理前教長留下台大校長當選人管中閔案，提油救火已生爭議，而卡管案歹戲拖棚，不盡快處理恐也會遭非議，卡管案發展形同「內憂外患」。

教育部卡管三個多月，連發八道金牌（公文），還「犧牲」掉一位教長潘文忠。換吳茂昆上來，儘管他昨主持跨部會諮詢會議，但「諮詢」完後，吳茂昆未做出准駁與否的裁定，且與會部會也仍有「雜音」。

民進黨內人士指出，力擋管中閔上任的勢力不是來自民進黨政府，而是因「獨派」不斷施壓，才讓政院感到壓力。

據悉，原本民進黨團撤回在立法院臨時會提出要求教育部釐清管中閔案的主決議後，「卡管案」照理說就應該告一段落，回歸台大遴選委員會處理，但教育部背後有一股壓力，偏偏又沒有找到明確證據證明管中閔不適任或違法，才會導致卡管案變成「來硬的」。因為管不隨外界爆料起舞，演變成教育部單方面「使力」，導致卡管案越來越進退失據，就連民進黨內也有立委批評，教育部對此事處理得太難看。

教育部最後若決定拔管，勢必要有法律根據自圓其說，否則不僅將面對管陣營提告，也無法說服外界和台大，前教長「卡管」百日找不到理由，新教長一周內就會有「適法創見」，令人難以相信；如教育部「勇於斬管」，台大後續若因此遴選出新校長，管要是祭出訴願勝訴，校長還可能鬧雙包，未來台大校長狀況將更複雜。

若最終不拔管，決用核聘「拯救」吳茂昆、轉移焦點，但決策者還是得面對綠營鷹派不滿，藍營也不見得因此放過吳茂昆。拔與不拔，考驗新教長與政府的智慧。

教育部台大吳茂昆管中閔
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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