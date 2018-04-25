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拔管或核聘 吳茂昆：周五應該會有結果

2018-04-25 23:54聯合報 記者吳佩旻／台北報導

教育部長吳茂昆昨天開管案跨部會諮詢會議，雖未定案，但吳指周五應該就會有結果，「我...
教育部長吳茂昆昨天開管案跨部會諮詢會議，雖未定案，但吳指周五應該就會有結果，「我不希望再拖下去。」 記者曾吉松／攝影
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台大校長當選人管中閔人事案懸而未決逾百日，新任教育部吳茂昆昨接手主持第二次跨部會諮詢專案小組會議，釐清管案獨董、赴陸兼職等爭議。但昨歷經約三個小時討論後，僅「諮詢」未下結論，吳茂昆也未表態拔管還是核聘，但會中代表有不少「雜音」，增添管案變數。

吳茂昆晚間步出教育部時，被媒體堵訪問及「這周五會有結果嗎？」他回應「應該會，在等最後的資料」，便快速步上座車離開。

據知情人士透露，昨會中針對管中閔赴陸兼職等爭議，由曾聘任單位提出相關資料，部長了解及交流後就結束，未具體提到聘或不聘任，吳茂昆在會中僅附和各單位發言內容，及提出個人經驗，看不出他對管案的態度。

據了解，會中主要在進一步釐清兩岸學術交流的部分，但有部分單位認為，交流並非壞事；陸委會也認為，沒有實質兼職情況下的交流，希望能夠有更多包容，不希望把校園交流的情況弄僵。也有委員指出，過去在國際學術交流這塊，無論是法規及實際運作，都沒有講得很清楚，仍有討論空間。

也有委員針對遴選部分，認為管在遴選時沒有揭露獨立董事身分，質疑台大未善盡查核義務。據轉述，台大人事處代表被問及此事時無法回應。進一步釐清後得知，揭露候選人資格應分為消極及積極義務，應由遴選會調查各候選人資格，不過礙於各候選人分別來自校內外，如何審查、要揭露到什麼程度，都不應多加苛責，原本辦法未明訂，責備台大也是事後諸葛。

教育部人事處、法制處等單位，昨會後也疑似留下來繼續與吳茂昆討論。教育部回應說，諮詢會議本來就不會像一般會議有決議，討論僅作內部參考，不對外說明。預計此次諮詢結果，將作為教育部後續評估管案的參考。

吳茂昆昨會前受訪時則說，這次會議是延續前部長潘文忠設置的跨部會諮詢專案小組會，現在是補正程序。會根據拿到的資料釐清疑點，這兩天就會做決定，不希望再拖下去。

管中閔原定二月一日上任，不過自遴選結果公布後，連番爆出未揭露台灣大獨董、學術論文抄襲、赴陸兼職等爭議，教育部迄今未核定人事案。

教育部吳茂昆台大管中閔
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