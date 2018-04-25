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吳茂昆：美國師沛恩專利通過後要轉給東華大學

2018-04-25 17:00中央社 台北25日電

教長吳茂昆。聯合報系記者吳佩旻／攝影
教長吳茂昆。聯合報系記者吳佩旻／攝影
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國民黨文傳會副主委洪孟楷今天表示，合理懷疑台灣師沛恩公司所創「綬豐」品牌拿東華大學專利研發相關產品；教育部長吳茂昆說，美國師沛恩公司申請的是新的專利，目前還在過程中，當初決議通過後要回來轉給東華大學。

吳茂昆遭質疑過去擔任東華大學校長期間，在美國設立師沛恩生技公司，販售綬草萃取物製作的相關產品，並向大陸取得綬草萃取物及藥物應用的發明專利。

洪孟楷上午在國民黨召開記者會表示，吳茂昆日前出席活動曾說，台灣師沛恩公司沒有用到相關東華大學專利，以及目前正在販售的產品使用的技術都還未取得專利。

對於吳茂昆說法，洪孟楷出示相關文件表示，台灣師沛恩所創立品牌「綬豐」官方網站載明，「擁有多國專利技術，且公司簡介提及取得第一個台灣專利，專利編號201600090/TW」。

洪孟楷指出，進一步發現專利編號正是東華大學所擁有的專利編號，發明人為吳茂昆、翁慶豐、史閎元、謝蕙雯等4人，但申請人是東華大學。

他說，合理懷疑「綬豐」拿東華大學的專利研發相關產品，並在官網宣傳、行銷。如果真如吳茂昆所講，台灣師沛恩沒有用到專利，代表台灣師沛恩、綬豐以不實廣告欺騙民眾，或者吳茂昆從頭到尾都在說謊。

洪孟楷並質疑，身為專利擁有者的東華大學，有沒有獲得任何一筆台灣師沛恩因販售產品獲利的回饋？或東華大學有沒有和台灣師沛恩簽署任何授權技轉文件？如果都沒有，代表吳茂昆利用東華大學校長期間，使用學校公家資源、私相授受。

他說，吳茂昆一再說謊，過去擔任東華大學校長期間，所做疑似侵占東華大學專利或違反公務人員服務法規定，已不適任教育部長，應該下台。

對此，吳茂昆今天在教育部部務會報前受訪解釋，相關專利有好幾個部分，包括萃取技術、功能性等。美國師沛恩公司申請的是新的專利，可稱為「綬草2.0」，目前還在過程中，當初決議通過後要回來轉給東華大學。

吳茂昆表示，台灣很多學校申請專利的過程都是這樣，先由個人申請，獲得專利後再回來討論歸屬。尤其要申請中國專利，「國立東華大學」是不能申請的。

專利東華大學吳茂昆
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