學者：貪婪是人品操守問題 「快拿諾貝爾獎」也難改

2018-04-25 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



教育部長吳茂昆。聯合報系記者高彬原／攝影 分享 facebook 教育部長吳茂昆涉美國開公司，拿東華大學研發成果去國外申請專利，在教育界議論紛紛。實踐大學講座教授陳超明說，台灣社會常誤以為只要得到研究獎項 ，他的其他能力也高人一等；其實所謂「高級知識分子」，在自己專業能力以外的部分，跟一般販夫走卒沒什麼不同。

陳超明說，人們常將科技研究的能力，與道德及品格混為一談，認為只要得到研究獎項的人，他在其他地方，如行政能力、道德認知或一般常識判斷，就比別人高人一等。所以大學教授被詐騙集團騙了錢，就成為新聞，法官做出違反社會良知或一般常識的，就覺得是恐龍。

他說，其實會唸書、會做研究的所謂「高級知識份子」，本身在道德良知、生活技能、管理能力或其他專業、操作能力上，跟一般販夫走卒沒什麼不同。因此，一個「快拿諾貝爾獎的科技人」，對財富的追逐，與一般市民或炒股、炒地皮的高手，沒什麼兩樣。

他感嘆說，貪婪是個人品德與操守問題，大概在小學時候，人格就已養成，以後即使唸到博士，也很難改變。他常常看到一些頂尖學者，為了幾萬元的津貼，勾心鬥角，耍些手段。

任何階層或任何行業的人，都會有沈迷、追求財富、貪婪之輩。他認為，這可能是天性、可能是後天因素影響。唸書及追求高成就，並沒有改變他們的氣質及品德，「人生也蠻可憐的！」