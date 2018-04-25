專利爭議延燒 柯志恩：吳茂昆想完美切割又露餡了

2018-04-25 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



教育部長吳茂昆爭議延燒，針對綬草專利權一事他受訪表示，師沛恩的產品並未使用到技術，而當初申請綬草專利分成1.0、2.0，其中1.0已經通過台灣、美國專利，2.0則無，師沛恩生技公司並無用到專利內容。國民黨立委柯志恩今透過臉書質疑，吳茂昆的意思是只使用綬草萃取的技術，但「這技術沒有專利」，所以沒有侵犯到東華大學的專利。或許部長擔心東華向他求償，所以把綬草這項專利一分為二，用「1.0和2.0」想要超完美切割，但其實部長又露餡了。

柯志恩指出，台灣師沛恩的公司網站註明：2016年12月取得第一個中華民國專利「含綬草萃取物的組合物及其醫藥應用COMPOSITION CONTAINING A SPIRANTHES SINENSIS EXTRACT AND PHARMACEUTICAL APPLICATIONS THEREOF」(專利編號201600090/TW)。

柯志恩表示，該網站說明，師沛恩的團隊同時創立「綬豐SoulRich」皮膚保健品牌，來生產綬草萃取物的皮膚保健產品。這些產品的包裝上標示：「綬草萃取技術榮獲中華民國專利TW104107161」。一個專利編號是201600090/TW、一個是TW104107161。再到經濟部智慧財產局查詢，輸入號碼一查，原來都是國立東華大學於2015/03/06所送件申請的綬草專利，專利證號I578991。