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吳茂昆上任首度跨部會議 預計管案將有新進度

2018-04-25 14:22聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

新教長吳茂昆今天下午召開跨部會諮詢會議，釐清管中閔赴陸兼職等疑義。報系資料照
新教長吳茂昆今天下午召開跨部會諮詢會議，釐清管中閔赴陸兼職等疑義。報系資料照
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台大今年初選出新任校長官管中閔，但卻傳出赴陸兼職等爭議，聘任案迄今仍卡在教育部。教育部訂於今天下午二度召開跨部會專案小組會議，邀請陸委會、內政部、移民署等單位，共同釐清管案爭議；這也是新教長吳茂昆上任以來，首度召開主持跨部會議，日前他在立法院備質詢時回應，將根據跨部會議結果評估，預計本周就會對管案做出處置。

教部卡管案延燒超過100天，造成台大內部師生、以及台大與教育部之間的對立。前教長潘文忠因此請辭，並發表千字宣言，指出正因為台大校長遴選案及台大校務會議擱置，各方勢力介入、各種政治上的操作，已造成社會對立，希望透過請辭，讓所有的政治操作能就此停止，讓此案回歸到單純的校長遴選程序和當選人身份適格的討論。

潘離開崗位後，新任教長吳茂昆上周匆促上任，23日周一首度到立法院備質詢時，被立委問及將如何處理管案，他指出管中閔是否有到大陸兼職，兼職案需要有明確事證，這部分還要再做釐清，並且宣布周三召開諮詢委員會議討論，將根據現有遴選辦法來檢視遴選爭議，希望27日周五就會有結果。

據了解，由潘文忠主持的第一次跨部會諮詢會議，針對釐清管案並無太大進展，開了3小時，委員們對於是否派人到大陸調查等意見紛歧，沒共識而散場。原定13日再召開第二次會議，卻因潘文忠請辭而突然取消。今天下午將二度召開會議，對於釐清管案可望有新進度，調查結果將影響管爺去留。

台大潘文忠教育部
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