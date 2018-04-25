教團：教長若無「誠信」 談何品格教育

2018-04-25 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



教育部長吳茂昆是美國師沛恩公司「股東」之一？國教行動聯盟表示，教長應「應知所進退，不要誤國誤人誤自己」；全國教師工會總聯會說，教育部長應有更高道德標準，兼職擔任公司股東不僅是錯誤示範，更影響部長的公信。

全教總理事長張旭政表示，銓敘部、監察院曾進行公教人員兼職大調查，導致許多公教人員被記過、彈劾，針對吳茂昆兼職情形，應用同一標準處理，這是法治國家的基本價值，「作為教育部長，應有更高的道德標準，部長兼職擔任公司股東不僅是錯誤示範，更影響部長的公信」。

「教育界絕對不能接受雙重標準，或是說一套做一套的做法。」張旭政說，吳茂昆諸多爭議事項都很具體，但他也有一套說法辯解。到底這些爭議事項是否違法？是否合乎部長應有的道德標準？請政府要調查清楚，並建立明確標準，「不能對中小學教師或某些人是一種標準，對吳茂昆是另一種標準。」

爭議釐清前，全教總認為吳茂昆應暫停辦公，以免影響教育部和其他政府機關的調查，也避免影響政策的推動。讓吳茂昆有時間把爭議事項說明清楚，喚回民眾對他的信心，未嘗不是一件好事。

國教盟表示，吳茂昆上任後爭議不斷，他卻妄言說「我這輩子沒做過錯事」，很多人都認為他錯了，但吳部長卻認為自己都沒有錯，請問吳部長是「無知」還是「無恥」？

吳茂昆日前說「假如我被發現違法，就會下台」，國教盟表示「大大不以為然」，質疑何時我們對教育部長的要求變得如此之低？教育部前部長蔣偉寧、中研院前院長翁啟惠、台大前校長楊泮池面對學倫等爭議時，都知所進退；教育部長肩負引領良善風氣的社會責任，怎會以「是否違法」的低標來檢視是否適任？

國教盟強調，「誠信」是領導人最重要的人格特質。教育部長如果沒有誠信，要如何推動教育政策？如何做全國教育人員的榜樣？如何教孩子品格教育？