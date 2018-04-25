藍委：台灣師沛恩 拿東華專利賣產品已3年

洪孟楷：明星商品綬草修護膏 不斷強調擁多國專利

教育部長吳茂昆被質疑竊取屬東華大學專利到美國成立師沛恩生技公司，吳昨解釋，師沛恩產品使用得綬草萃取技術「沒有專利」。國民黨今舉證，師沛恩產品「綬豐」官方網站載明獲得第一個台灣專利，比對編號正是東華大學專利，吳已涉說謊，不適任教長。

國民黨發言人洪孟楷表示，對比師沛恩創立品牌的「綬豐」官方網站上清楚寫著，產品擁多國專利技術，且於公司簡介中明白寫著「獲得第一個台灣專利」，其中專利編號201600090/TW正是東華大學擁有專利，與吳茂昆撇清說法明顯有重大出入。

洪孟楷說，台灣師沛恩官網也可看到公司里程碑寫著「2016.12取得第一個台灣專利」，其中登錄專利編號就與東華大學所有的專利編號相同。

此外，台灣師沛恩官網明星商品綬草修護膏，也不斷強調擁有多國專利，洪孟楷表示，從頭到尾師沛恩就是拿著專利來當作整個產品賣點，而除台灣專利外，也強調擁有他國專利。

洪孟楷批評，相關資料均證明，吳茂昆以私人名義將東華大學研發持有的專利技術，在中國大陸、美國所申請專利，甚至成為他所合夥開設的公司在台販售商品時行銷工具。

洪孟楷更質疑，師沛恩網站上販售產品，皆以綬草專利為發想，價格從200多到近2000元不等，已販售三年，身為專利擁有者的東華大學有獲得任何一筆商業回饋嗎？東華大學有與師沛恩公司簽署任何授權技轉文件嗎？

綬草研究技術最原始來自農委會花蓮改良場，台灣師沛恩公司105年底，向花蓮農業改良場技轉綬草的組織栽培技術，建立綬草繁殖栽培模式，以大量繁殖和生產種苗。

據師佩恩公司官網，技術合作夥伴包括中研院、東華大學，以及農委會花蓮區農業改良場；與花改場的技術合作，指的就是綬草的栽培管理技術。

農委會花蓮改良場研究員陳季呈表示，綬草栽培技術屬於非專屬授權，一共技轉給3家廠商，師沛恩是其中之一，師沛恩也付出技轉金13萬。