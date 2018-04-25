翁慶豐：美國師沛恩沒產品運作 是空公司

2018-04-25 14:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 馮靖惠 ／台北報導



熟悉美國公司法的律師和法律學者都認為，教育部長吳茂昆是美國師沛恩生技公司的「股東」，對此，教育部重申，「負責人是歐陽彥堂，不是吳茂昆」；該公司成員之一、東華大學生命科學系教授翁慶豐說，他沒有任何角色、沒有出資，公司也沒有產品運作，「是一間空公司」。

教育部表示，師沛恩公司的成員很清楚就是五個人，包括四個發明人和歐陽彥堂，負責人是歐陽彥堂；至於吳茂昆是否為「股東」，教育部未正面回應，僅重申「吳茂昆不是負責人」。

「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一的翁慶豐告訴本報記者，他在美國師沛恩公司，沒有任何角色、沒有出資，這家公司也沒有產品運作，「是一間空公司。」

為何會被登記為「member」？翁慶豐表示，因為吳茂昆校長、他和兩名研究生，四個人是發明人，歐陽彥堂幫忙申請專利PCT時，就把四個人的名字放在網站上。他說，他只在吳校長的辦公室見過歐陽彥堂兩次。

「公司沒有運作產品，我也沒有出資。」翁慶豐指出，「這是一間空的公司」，他也強調，四個人只是發明人，他連納稅都沒有。

翁慶豐說，吳茂昆部長是一個「素人政務官」，完全沒有架子，也不懂政治上那些有的沒的。跟吳茂昆相處過的人都知道，吳茂昆有一股傻勁，認為「反正可以做，我就做」，不會想太多，所以容易「中槍」。