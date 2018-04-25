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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

吳茂昆與美國師沛恩什麼關係？加州律師：就是股東

2018-04-25 14:16聯合晚報 記者王彩鸝／台北報導

教育部長吳茂昆。 記者高彬原／攝影
教育部長吳茂昆。 記者高彬原／攝影
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教育部吳茂昆到底是不是美國師沛恩公司的「成員(member)」之一？他說自己是發明人，不是負責人，只提供技術。但從美國加州政府網站查得資訊，吳茂昆確實是師沛思的「manager or member」之一，曾在美國加州執業10年的律師說，「member就是股東」。

據美國加州政府公司登記資料查詢網站查得的三份師沛恩公司登記文件。該公司在2015年8月18日成立時，勾選的經營管理方式，勾選「All Limited Liability Company Member(s)」(公司所有成員)。

指出第2份文件日期是2015年9月2日，第1頁載明師沛恩公司營業類型是「生醫產品研發」，第2頁則列出公司所有成員，依序列出歐陽彥堂、吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐的英文姓名。

一位曾在美國加州執業10多年的律師表示，美國「LLC( Limited Liability Company，責任有限公司」形式的公司，member 就是股東；以師沛恩登記資料看，這家公司是以「所有股東共同經營」，歐陽彥堂則是文件收受代理人(Service of Porcess)和執行長(CEO)。

不願具名的國立大學法律系教授也說，師沛恩LLC型態的公司的member，就是指「公司構成的人員」，也就是「股東」，但股東參與的形式包括出資、出力、出技術，是「合資、合力」的概念。

另一位熟悉公司法的律師則說，member 是狹義股東，當這家公司有法律問題時，所有的member 都要負責任。至於只提供技術指導或諮詢意見的人，會不會列在公司向政府登記的文件上？法律專家都說，「不可能」，只要列在正式文件上的人，都是有參與公司營運的人。

這三位專家受訪時，都要求不可具名，他們說：「不想得罪教育部長」、「不想被政府盯上」。

●教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

吳茂昆教育部公司法專利
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