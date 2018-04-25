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評／你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

吳茂昆爭議 中研院：依監察院調查認定結果辦理

2018-04-25 12:01聯合報 記者何定照╱即時報導

教育部吳茂昆在擔任中研院特聘研究員開公司，遭質疑是否違法，中研院表示，吳茂昆1月23日回職復薪任特聘研究員後，其於美國師沛恩公司擔任member之情形，是否需報備或符合相關規定，因目前監察委員已申請立案調查有關院士吳茂昆在美開公司是否屬實、是否違法等事宜，將依監察院調查認定結果辦理。

教務部長吳茂昆。記者高彬原／攝影
教務部長吳茂昆。記者高彬原／攝影
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吳茂昆中研院教育部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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