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吳茂昆開公司爭議 東華校長：專利權屬東華不容置疑

2018-04-25 11:46聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

施沛恩生技有限公司在東華大學的育成中心設立實驗室。記者徐庭揚／攝影
施沛恩生技有限公司在東華大學的育成中心設立實驗室。記者徐庭揚／攝影
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吳茂昆再被爆不只設實驗室還創品牌，師沛恩公司研發實驗室位於國立東華大學育成中心，目前主要工作項目為營運綬草植物工廠，萃取物分析技術開發，以及經營自有品牌『綬豐SoulRich』。

走進東華大學的育成中心，從樓層位置示意圖中可以清楚看到師沛恩生技有限公司就位在3樓之9。根據育成中心人士表示，該實驗室在105年設立，空間約有28坪，一直迄今都還有運作包括培養植株、進行實驗。

但是據了解並非只有進行實驗，師沛恩生技更自創品牌『綬豐SoulRich』，銷售綬草相關用品，如，綬草精粹乳、綬草滋潤皂、綬草植萃沐浴乳等等，商品描述中，都強調「獨家原民草藥傳奇：綬草（清明草）」，價格落在289元至500元不等。

藍營人士爆料，在綬豐產品的包裝盒上也有標示：「綬草萃取技術榮獲中華民國專利TW104107161」，這個專利號碼就是東華大學在2015年3月6日在台灣申請的專利案號；研發商的師沛恩留有公司聯絡地址，就是在花蓮東華大學育成中心。

針對專利權的問題，東華大學校長趙涵捷表示，校方今天會進一步釐清，因牽涉的層面較廣，也會再請教專家學者，稍晚將會再統一對外報告。他也強調根據部長答詢，這些專利屬東華大學，所以「專利權屬東華大學是不容置疑的。」

吳茂昆昨天也對外說明，當初申請專利分為綬草1.0與2.0，1.0已通過美國、台灣專利，2.0則尚無，師沛恩生技公司產品只用到綬草萃取的技術， 「此技術沒有專利」，並無使用到東華大學所拿到的1.0專利。對此，此趙涵捷表示，今天將請生科的人員徹底了解，部長說的這部分是否跟校方了解的是一致。

師沛恩生技更自創品牌『綬豐SoulRich』，地址設在東華大學的育成中心設立實驗...
師沛恩生技更自創品牌『綬豐SoulRich』，地址設在東華大學的育成中心設立實驗室。圖／翻攝臉書
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從東華大學的育成中心樓層位置示意圖中，看到施沛恩生技有限公司就位在3樓之9。記者...
從東華大學的育成中心樓層位置示意圖中，看到施沛恩生技有限公司就位在3樓之9。記者徐庭揚／攝影
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師沛恩生技更自創品牌『綬豐SoulRich』，以綬草為原料，製作相關產品在網路販...
師沛恩生技更自創品牌『綬豐SoulRich』，以綬草為原料，製作相關產品在網路販售。圖／翻攝臉書
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專利東華大學生技吳茂昆
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