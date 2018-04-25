吳茂昆爭議 陳良基：專利所有權屬學校 已訂利益迴避條款

2018-04-25 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



陳良基。聯合報系資料照 分享 facebook 近來教育部長吳茂昆透過友人在美國成立公司再申請專利一事遭爆出後，引發多起爭議，科技部長陳良基今天表示，有些學校申請專利時因單位要出錢，但無法確定其價值，可以由發明人申請專利後再轉讓給學校，有不同程序的作法。

陳良基表示，發明產出的利益，特別是新創，因為新創前面一開始做的時候大家可能覺得風險高，不見得會成功，大家會對判斷利益低，但可能等到後面有很大利益時大家再來搶利益，其實是一體的兩面，公開的過程無法預估會有多大利益的產生，這個技術會有多少利益產生。

陳良基說，因此專利的發明人不應該去決定技術的價錢，發明人是各校的研發團隊，所有權應該是各學校，而科技部在去年修改科技基本法並在今年公告利益迴避的條款，讓大家有所依循。

陳良基也說，因為申請專利學校要出錢，有些單位無法判斷是否要付錢，「各校作法不同」，如果學校不確定、學校也沒有錢可以出，另為的作法就是由發明人先申請專利後再轉讓給學校，有不同程序的作法來處理。

至於吳茂昆赴美國再申請專利是否合理？陳良基說，這個要照不同的案例去判定，還是要去了解前因後果，不同的智慧財產權處理，但如果利益相關處理得好，學校可以有權宜的作法。