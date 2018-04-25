親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆風波不斷
退休警消反年改
各方人馬拚選戰
反深澳電廠公投
政治
軍事
綜合

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

吳茂昆稱無菌室內控制綬草 其實栽培技術是從這裡來的

2018-04-25 10:57聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

教育部吳茂昆被指拿東華大學的綬草研究專利在美國設立公司，並表示，學生在花蓮東華大學育成中心持續研究，可在無塵室控制清明草成長；其實，這技術最原始是來自農委會花蓮改良場，「師沛恩」公司在民國105年底，向花改場技轉綬草的組織栽培技術，建立綬草繁殖栽培模式，可大量繁殖和生產種苗。

在「師佩恩」的官網上寫著技術合作夥伴，包括中研院、東華大學，以及農委會花蓮區農業改良場，與花改場的技術合作，指的就是綬草的栽培管理技術。

農委會花蓮改良場研究員陳季呈表示，師沛恩是民國105年跟花改場皆洽，105下半年就前來技轉，栽培技術屬於非專屬授權，一共技轉給3家廠商，師沛恩是其中之一，施沛恩也付出技轉金13萬。

她表示，花改場提供的是綬草的前端繁殖技術，由於綬草在自然界繁殖不好，透過組織栽培技術，環境、養液控制，可讓其繁殖穩定，不受到植物季節、休眠的影響，穩定栽培品質。

陳季呈說，綬草是一種台灣的原生蘭花，生長在低海拔地方，每年清明節左右，就是綬草的盛花期，因此又叫做「清明草」，它是一種很迷你的原生蘭，細小的花朵向上盤旋，有如青龍盤柱，又稱為「盤龍蔘」，跟人蔘一樣是肉質根。

她表示，台灣的原生蘭有300多種，但由於身形細小，在環境上不容易看到綬草，它的種子如粉末般細小，在自然界並沒有足夠的養份使種子發芽，因此需要蘭菌共生才能生長，因此，花蓮農改場才利用組織培養技術，給綬草一個好的生長環境，類似一般蘭花的組織培養，在無菌室中操作，且可以避開綬草開花後的休眠時期，使之穩定成長供應。

陳季呈表示，技轉給廠商主要是穩定栽培技術，始之大量生產、品質穩定。國外文獻證實，綬草有清熱解毒、抗發炎等保健功效；今年花改場也嘗試進行綬草的抗氧化分析，發現其地下根部和葉片都具有抗氧化力，但能夠抗發炎的成分，現階段花改場尚未萃取出來。

綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂...
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂昆，而聲名大噪。圖／農委會花蓮農改場提供
分享
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂...
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂昆，而聲名大噪。圖／農委會花蓮農改場提供
分享
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂...
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂昆，而聲名大噪。圖／農委會花蓮農改場提供
分享
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂...
綬草是台灣原生蘭花的一種，又稱為清明草，研究證實有保健功效，近期因為教育部長吳茂昆，而聲名大噪。圖／農委會花蓮農改場提供
分享

農委會東華大學教育部吳茂昆
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

吳茂昆開公司爭議 東華校長：專利權屬東華不容置疑

2018-04-25 11:46

國教盟對教長吳茂昆喊話：不要誤國誤人誤自己

2018-04-25 09:41

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

教部：吳茂昆在師沛恩公司沒職稱 僅提供技術

2018-04-25 01:10

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

師沛恩未用東華專利？國民黨：吳茂昆說謊已不適任教長

2018-04-25 11:26

吳茂昆爭議 陳良基：專利所有權屬學校 已訂利益迴避條款

2018-04-25 11:14

吳茂昆是施沛恩股東？ 教團：政府應調查清楚

2018-04-25 10:41

查吳茂昆不法爭議 監委：最快下個月調查報告出爐

2018-04-25 10:25

綬草專利爭議 監委申請調查

2018-04-25 01:05

上任後爭議多 全教總：吳茂昆應暫停辦公

2018-04-25 00:59

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27

藍營直指吳茂昆是公司管理人

2018-04-24 14:23

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

吳茂昆是發明人？律師引判決：光提點子不算

2018-04-24 14:16

教長開公司疑雲／東華已獲美專利 師沛恩為何又申請？

2018-04-24 14:12

教長是美公司成員 教部：無職稱 僅提供技術

2018-04-24 14:10

以校方專利開公司 李艷秋：東華不知情 吳茂昆就是剽竊

2018-04-24 13:24

吳茂昆自稱是發明人 何謂發明人？

2018-04-24 12:44

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

影／藍委批吳茂昆東華校長任內美國開公司大陸搞專利

2018-04-24 11:52

吳茂昆「只是發明人」 藍委公布證據打臉

2018-04-24 11:36

東華：吳茂昆申請美國、台灣專利 一切合法合宜

2018-04-24 11:26

吳茂昆澄清稿5連發 李艷秋：下篇聲明應是辭職信吧？

2018-04-24 11:24

學者：吳茂昆道德上和行政流程上都可能有問題

2018-04-24 11:00

獨／證據顯示：中華民國教長是美國公司成員

2018-04-24 10:21
看更多

熱門文章

她拒站夜哨「我是女生怕黑」 菜兵：升士官好吃虧

2018-04-24 18:14

都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

2018-04-24 16:18

新身份證設計沒規定國號 要不要「台灣」吵翻天

2018-04-24 14:25

出點子就是發明人？智財民事判決打臉吳茂昆

2018-04-24 12:28

教長吳茂昆是美國公司成員？教育部回應了

2018-04-24 12:13

吳音寧再惹爭議 北市府官股吐槽：姿態有問題

2018-04-24 16:27

史上最大幹話王來襲 宅神狠酸吳茂昆「沒做過錯事」

2018-04-24 20:47

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01

吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11

師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48

獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21

教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42

吳茂昆上任反成風暴中心 全教總籲暫停辦公

2018-04-24 16:59

【即時短評】政院留空間 軍人年改最高俸率恐下修

2018-04-24 13:23

【即時短評】高鐵南延論戰 屏東人到底要的是什麼？

2018-04-24 15:44

吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07

國防部：愛國者飛彈數量有限 優先保護機場

2018-04-24 16:39

吳茂昆東華校長任內爭議行為 已被監院調查三案

2018-04-24 19:34

提「要核四不要深澳電廠公投」 黃士修：國發會吃案

2018-04-24 21:20

台電送員工「蠟燭」 朱學恒：這預言禮物我也要買

2018-04-24 13:53

洪孟楷：吳茂昆是預謀犯罪

2018-04-24 19:46

李昌鈺讚侯友宜 侯：尊重老師不主動要求站台

2018-04-24 17:51

黑鷹未加掛浮筒民航業指廢弛職務 空勤駁加掛反阻逃生

2018-04-24 18:08

東華：昨天開始查證 一切合宜合法

2018-04-24 14:21

民進黨選對會被柯P收買？ 黃承國：他何德何能

2018-04-24 21:24

再談319 扁：難道總統菊姐也認為槍傷是假的？

2018-04-24 19:39

雷倩：婦聯會無「內幕」 5月3日昂首闊步爭公道！

2018-04-25 01:34

吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16

侯友宜與新北藍議員合照 全程直播大曝光

2018-04-24 11:53

影／退休軍警消反年改 「路過」中正一分局

2018-04-24 16:46

獨／教長被爆美開公司 夥伴：是空公司沒產品運作

2018-04-25 09:57

吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

高鐵南延引論戰 屏東縣府：要公平不要傲慢歧視

2018-04-24 11:53

嘉市長選情升溫 三選將衝衝衝

2018-04-24 21:26

陸軍採購M1A2戰車案 可望復活

2018-04-24 14:17

記者被打要提告 退警包圍衝撞中正一分局

2018-04-24 11:50

退休警消反年改 不滿警方一度包圍中正一分局

2018-04-24 12:08

警消加薪吃不到都是騙局？退休警：抗議不會停止

2018-04-24 12:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top