吳茂昆稱無菌室內控制綬草 其實栽培技術是從這裡來的

2018-04-25 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



教育部長吳茂昆被指拿東華大學的綬草研究專利在美國設立公司，並表示，學生在花蓮東華大學育成中心持續研究，可在無塵室控制清明草成長；其實，這技術最原始是來自農委會花蓮改良場，「師沛恩」公司在民國105年底，向花改場技轉綬草的組織栽培技術，建立綬草繁殖栽培模式，可大量繁殖和生產種苗。

在「師佩恩」的官網上寫著技術合作夥伴，包括中研院、東華大學，以及農委會花蓮區農業改良場，與花改場的技術合作，指的就是綬草的栽培管理技術。

農委會花蓮改良場研究員陳季呈表示，師沛恩是民國105年跟花改場皆洽，105下半年就前來技轉，栽培技術屬於非專屬授權，一共技轉給3家廠商，師沛恩是其中之一，施沛恩也付出技轉金13萬。

她表示，花改場提供的是綬草的前端繁殖技術，由於綬草在自然界繁殖不好，透過組織栽培技術，環境、養液控制，可讓其繁殖穩定，不受到植物季節、休眠的影響，穩定栽培品質。

陳季呈說，綬草是一種台灣的原生蘭花，生長在低海拔地方，每年清明節左右，就是綬草的盛花期，因此又叫做「清明草」，它是一種很迷你的原生蘭，細小的花朵向上盤旋，有如青龍盤柱，又稱為「盤龍蔘」，跟人蔘一樣是肉質根。

她表示，台灣的原生蘭有300多種，但由於身形細小，在環境上不容易看到綬草，它的種子如粉末般細小，在自然界並沒有足夠的養份使種子發芽，因此需要蘭菌共生才能生長，因此，花蓮農改場才利用組織培養技術，給綬草一個好的生長環境，類似一般蘭花的組織培養，在無菌室中操作，且可以避開綬草開花後的休眠時期，使之穩定成長供應。