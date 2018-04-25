吳茂昆是施沛恩股東？ 教團：政府應調查清楚

2018-04-25 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



教務部長吳茂昆。記者高彬原／攝影 分享 facebook

教育部長吳茂昆到底是不是美國師沛恩公司的「成員(member)」之一？他周一晚間發新聞稿澄清說，他是發明人，不是負責人，昨天接受媒體採訪堅稱，他只提供技術。但從美國加州政府網站查得資訊，吳茂昆確實是師沛思的「manager or member」之一，一位曾在美國加州執業10年的律師說，「member就是股東」。對此，全國教師工會總聯會理事長張旭政表示，如果吳茂昆的確是商業公司的股東，即有違法公務人員服務法第13條之疑慮。

張旭政表示，過去銓敘部、監察院曾經對公教大調查，導致許多公教人員被記過、彈劾，針對吳茂昆兼職情形，銓敘部、監察院應該用同一標準處理吳茂昆的情況，這是法治國家的基本價值。作為教育部長，應有更高的道德標準，部長兼職擔任公司股東不僅是錯誤示範，更影響部長的公信。

「教育界絕對不能接受雙重標準，或是說一套做一套的做法。」張旭政指出，吳茂昆目前的諸多爭議事項都很具體，但吳茂昆也有一套說法為自己辯解。到底這些爭議事項是否違法？是否合乎部長應有的道德標準？請政府要說調查清楚，並建立明確標準，「不能對中小學教師或某些人是一種標準，對吳茂昆是另一種標準。」

在這些爭議釐清前，全教總認為吳茂昆應暫停辦公，以免影響教育部和其他政府機關的調查，也避免影響政策的推動。而讓吳茂昆有時間把爭議事項說明清楚，喚回民眾對他的信心，也未嘗不是一件好事。