查吳茂昆不法爭議 監委：最快下個月調查報告出爐

2018-04-25 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



監察委員高鳳仙。圖／本報系資料照 分享 facebook

新任教育部長吳茂昆爭議頻傳，包含在東華大學擔任校長任內請假過多與在外兼職等事件。監委高鳳仙指出，目前各類爆料已分案調查，對在美國設公司等事件也正陸續約詢，最快下個月會將調查報告送交委員會。

吳茂昆被控赴大陸講學、兼職，同時在東華大學校長任內一年有六成上班日都請假，日前又被爆出他在校長任內於美國開設師沛恩生技公司( Spiranthes Biotech, LLC)，並到大陸申請到專利，涉嫌違反《公務員服務法》。

高鳳仙表示，吳的校長任期長達四年，這段時間上班日請假，是否符合公假、申請差旅費等，都必須一一查清楚。每場活動都必須向校方、主辦單位以及吳本人約詢，一一比對是否有誤，有時候各方說法兜不攏，還得進一步再調查釐清，因此時間花得比較久。

高鳳仙說，各項事證陸續蒐集中，原則上監察院調查案件時間以一年為限，但必要時可延長調查時間，之前自己就有案件查了一年半才完成，時間的長短，也要看案件而定。

高鳳仙表示，目前調查是校長任內的所有被指控不法行為，包含請假過多、在美國設公司、違法專利移轉等，都已進行分案調查，由於同時要查的案件多，也會加緊速度把這些爭議查個水落石出，最快在下個月會將調查報告完成送交委員會，待委員會討論完後才會統一對外說明。