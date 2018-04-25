獨／吳茂昆是不是師沛恩股東？ 美加州執業律師：是！

2018-04-25 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



教育部長吳茂昆到底是不是美國師沛恩公司的「成員(member)」之一？他周一上午在立法院答詢時並未否認，但周一晚間發新聞稿澄清說，他是發明人，不是負責人，昨天接受媒體採訪堅稱，他只提供技術。真相只有一個，從美國加州政府網站查得資訊，吳茂昆確實是師沛思的「manager or member」之一，一位曾在美國加州執業10年的律師說，「memer就是股東」。

記者從美國加州政府公司登記資料查詢網站，下載了3份師沛恩公司向美國加州政府登記的文件。第1份文件日期2015年8月18日，是公司登記成立日期。其中「Management(經營方式)」有3個選項但只能勾選1項，該份文件勾選「All Limited Liability Company Member(s)」(公司所有成員)。

第2份文件日期是2015年9月2日，共有2頁，第1頁載明師沛恩公司營業類型是「生醫產品研發」；第2頁則列出公司所有成員，依序列出歐陽彥堂、吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐的英文姓名。

記者進一步請教兩位熟悉美國公司法的律師和法律系教授， 兩人都說，美國「LLC( Limited Liability Company」形式的公司，在台灣類似閉鎖型股份有限公司，沒有所謂的「公司負責人」，member 就是「股東」；以師沛恩登記資料看，這家公司是以「所有股東共同經營」。

至於教育部日前公布的資料指，美國師沛恩的負責人是歐陽彥堂，一位曾在加州執業10年、目前在台執業的律師表示，公司資料填寫時需填一位文書「收受代理人」(Service of Porcess)，政府寄送文件時確保文件有人收受。依據師沛恩的登載，歐陽彥堂就是指定人，也同時也是公司的執行長(CEO)。

一位國立大學法律系教授指出，LLC型態的公司的member，就是指「公司構成的人員」，也就是「股東」，但股東參與的形式包括出資、出力、出技術，是「合資、合力」的概念。

至於只提供技術指導或諮詢意見的人，會不會列在公司向政府登記的文件上？兩位法律專家都說，「不可能」，只要列在正式文件上的人，都是有參與公司營運的人。

這兩位專家受訪時，都要求不可具名，他們說：「我不想得罪教育部長」、「我不想被政府盯上」。

美國師沛恩公司的公司登記文件下載方式，請點選「教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南」

美國師沛恩公司在「Management(經營方式)」，勾選「All Limited Liability Company Member(s)」(公司所有成員)。圖／美國加州政府公司登記資料查詢網站 分享 facebook

第2份文件第1頁載明師沛恩公司營業類型是「生醫產品研發」；第2頁則列出公司所有成員，依序列出歐陽彥堂、吳茂昆、謝蕙雯、史閎元、翁慶豐的英文姓名。圖／美國加州政府公司登記資料查詢網站 分享 facebook