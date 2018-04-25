吳茂昆爭議大 孫大千：別說當教長連做校長都沒資格

2018-04-25 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



教育部長吳茂昆。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 高彬原 分享 facebook

爭議不斷的教育部長吳茂昆日前表示，管案會在星期五有結果。對此，前立委孫大千諷，教育部在準備要刮別人的鬍子之前，是不是可以先把部長的鬍子刮乾淨？

比較一下管中閔和吳茂昆兩個人所受到的待遇，真的是「顏色決定了命運」嗎？

孫大千表示，基於下列幾點理由，民進黨政府應該採取更高的道德標準和法律規範，來處理吳茂昆所涉及的各項重大爭議。

第一，吳茂昆身為教育部長，他對國家的重要性遠遠超過一個台大校長當選人管中閔。

第二，管中閔是經過台大遴選程序的當選人，並且台灣大學的校內機制已經數度針對外界的質疑，進行反覆討論以及調查澄清。然而，吳茂昆因為屬於政治任命，所以並未接受過完整的資格審查程序。

第三，吳茂昆所涉及的違法情節和道德問題的嚴重性遠遠超過管中閔，並且，目前吳茂昆的對外說明與事實真相有極大的落差，而且疑點重重。

孫大千說，當民進黨祭出台北地檢署和跨部會小組來「三堂會審」圍毆管中閔時，為什麼對於吳茂昆已經涉嫌背信，侵權，和違反「公務人員服務法」，卻視而不見，聽而不聞呢？如果以民進黨修理管中閔的超高規格來評量吳茂昆，別說是擔任教育部長了，可能連擔任台大校長都沒有資格。