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像到手賓利突然沒了！ 金牌房仲分享他連8挫敗心得

機師爆料桃機滑行道超破！桃機：不是不願意修

教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

新任教育部長吳茂昆。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
新任教育部長吳茂昆。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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本報獨家披露教育部吳茂昆在美國開公司、赴大陸申請專利後，吳茂昆第一時間在立法院說，「我的認知沒問題」，又說，「假如我被發現違法，就會下台」，接著又發8點聲明稿自清。

到底吳茂昆是不是美國師沛恩公司的一份子？記者教大家如何上美國加州政府公司登記資料查詢網站查詢，你可以下載美國師沛恩登記公司的3份重要文件。歡迎老師帶著學生、家長帶著孩子，一起查詢，當作一堂如何運用網路找資料、發掘真相、進行思辨、共同討論如何解決問題。

●步驟一

輸入網址：http://www.sos.ca.gov ，進入California Secretary of State的官網

●步驟二

官網首頁左上方，點選「business」

●步驟二：官網首頁左上方，點選「business」
●步驟二：官網首頁左上方，點選「business」
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●步驟三

選中間的7「business search with free images」

●步驟三：選中間的7「business search with free ima...
●步驟三：選中間的7「business search with free images」
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●步驟四

圖中間的欄位，選「LP/LLC name」

●步驟四：畫面中間欄位的地方選「LP/LLC name」
●步驟四：畫面中間欄位的地方選「LP/LLC name」
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●步驟五

「search criteria」欄，填入師沛恩公司的英文名字「spiranthes biotech」後，按「SERACH」

●步驟五：「search criteria」欄，填入師沛恩公司的英文名字「spi...
●步驟五：「search criteria」欄，填入師沛恩公司的英文名字「spiranthes biotech」後，按「SERACH」
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●步驟六

點選「SPIRANTHES BIOTECH LLC」

●步驟六：點選「SPIRANTHES BIOTECH LLC」
●步驟六：點選「SPIRANTHES BIOTECH LLC」
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●步驟七

進入師沛恩公司登記資料，有3個PDF檔可供下載，一份是公司登記文件，一份是補送「公司成員」文件，一份是目前公司登記的狀況。

●步驟七：進入師沛恩公司登記資料，有3個PDF檔可供下載，一份是公司登記文件，一...
●步驟七：進入師沛恩公司登記資料，有3個PDF檔可供下載，一份是公司登記文件，一份是補送「公司成員」文件，一份是目前公司登記的狀況。
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至於如何解讀這些文件，請鎖定聯合新聞網和今天聯合晚報的報導。

吳茂昆教育部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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