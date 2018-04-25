教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南

2018-04-25 08:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 本報獨家披露教育部長吳茂昆在美國開公司、赴大陸申請專利後，吳茂昆第一時間在立法院說，「我的認知沒問題」，又說，「假如我被發現違法，就會下台」，接著又發8點聲明稿自清。

到底吳茂昆是不是美國師沛恩公司的一份子？記者教大家如何上美國加州政府公司登記資料查詢網站查詢，你可以下載美國師沛恩登記公司的3份重要文件。歡迎老師帶著學生、家長帶著孩子，一起查詢，當作一堂如何運用網路找資料、發掘真相、進行思辨、共同討論如何解決問題。

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至於如何解讀這些文件，請鎖定聯合新聞網和今天聯合晚報的報導。