教長到底有沒有開公司？ 7步驟全民一起當柯南
本報獨家披露教育部長吳茂昆在美國開公司、赴大陸申請專利後，吳茂昆第一時間在立法院說，「我的認知沒問題」，又說，「假如我被發現違法，就會下台」，接著又發8點聲明稿自清。
到底吳茂昆是不是美國師沛恩公司的一份子？記者教大家如何上美國加州政府公司登記資料查詢網站查詢，你可以下載美國師沛恩登記公司的3份重要文件。歡迎老師帶著學生、家長帶著孩子，一起查詢，當作一堂如何運用網路找資料、發掘真相、進行思辨、共同討論如何解決問題。
●步驟一
輸入網址：http://www.sos.ca.gov ，進入California Secretary of State的官網
●步驟二
官網首頁左上方，點選「business」
●步驟三
選中間的7「business search with free images」
●步驟四
圖中間的欄位，選「LP/LLC name」
●步驟五
「search criteria」欄，填入師沛恩公司的英文名字「spiranthes biotech」後，按「SERACH」
●步驟六
點選「SPIRANTHES BIOTECH LLC」
●步驟七
進入師沛恩公司登記資料，有3個PDF檔可供下載，一份是公司登記文件，一份是補送「公司成員」文件，一份是目前公司登記的狀況。
至於如何解讀這些文件，請鎖定聯合新聞網和今天聯合晚報的報導。
留言