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吳茂昆說謊？ 藍：師沛恩產品有東華專利案號

2018-04-25 01:07聯合報 記者王寓中／台北報導

東華大學綬草專利申請清單，紅框為以美國師沛恩生技公司名義提出的申請。 記者王彩鸝...
東華大學綬草專利申請清單，紅框為以美國師沛恩生技公司名義提出的申請。 記者王彩鸝／翻攝
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教育部長吳茂昆昨天聲稱，台灣師沛恩並無用到專利內容，產品只使用到綬草萃取的技術，國民黨人士出示綬豐產品包裝盒，盒上明白標示取得中華民國專利，專利號碼就是東華大學在二○一五年在台灣申請的專利案號，藍營人士強烈質疑，這是吳茂昆說謊？還是吳茂昆妻子唐慧晴投資的師沛恩不實廣告？

藍營人士也指出，在綬豐產品的包裝盒上明白標示：「綬草萃取技術榮獲中華民國專利TW104107161」，這個專利號碼就是東華大學在二○一五年三月六日在台灣申請的專利案號；不僅如此，自稱研發商的師沛恩不只留有公司聯絡地址，竟還有花蓮東華大學育成中心的地址。

【記者鄭媁／台北報導】新任教育部長吳茂昆爭議不斷，遭爆以東華大學的研究專利在美國開公司，吳茂昆雖發出聲明澄清，並指媒體引用錯誤的網站連結，但國民黨團昨天拿出完整版的官網資料，當中顯示吳茂昆與歐陽彥堂等人都是師沛恩負責人，打臉吳茂昆說法。

國民黨團副書記長柯志恩說，外界引用的網站是師沛恩公司網站，但吳茂昆自己引用的官方網站，卻也只秀出半截，若是看全部網頁資料，可以看到二〇一八年最新訊息中，公司負責人就有包含吳茂昆，並非吳所稱的自己只是發明人、並非公司負責人。

吳茂昆專利東華大學
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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