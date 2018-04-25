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師沛恩產品沒用專利技術 吳茂昆：幫學生創業完美案例

2018-04-25 00:48聯合報 記者張裕珍／桃園報導

教育部長吳茂昆（右）昨天表示，師沛恩產品只用到綬草萃取技術，「此技術沒專利」，未...
教育部長吳茂昆（右）昨天表示，師沛恩產品只用到綬草萃取技術，「此技術沒專利」，未使用東華大學拿到的專利。 記者高彬原／攝影
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教育部長吳茂昆昨天隨行政院長賴清德出席資訊硬體產業交流座談會，會前受訪談及專利爭議表示， 當初申請專利分為綬草一點○與二點○，一點○已通過美國、台灣專利，二點○則尚無，師沛恩生技公司產品只用到綬草萃取的技術， 「此技術沒有專利」，並無使用到東華大學所拿到的一點○專利。

另外，立委柯志恩指吳茂昆申請國際專利同時，也向大陸送案，並在申請書上寫「中國台灣地區」，對此，吳茂昆表示，「對這我一點都不了解」，申請細節是由學生在處理。當被問到從上任前到上任後爆料不斷，是否委屈？吳茂昆說，「來當部長就是要接受這樣的挑戰」。

吳茂昆昨天下午到桃園出席資訊硬體產業交流座談會，被媒體問及將專利權技術移轉到公司是否不太妥當？他說，當初申請專利分為兩區塊，一點○與二點○內容不一樣，一點○已拿到台灣與美國專利，是屬於東華大學的，二點○有更一步研發的結果，不過，師沛恩生技公司並無用到專利內容，產品只使用到綬草萃取技術。

吳說，若要取得專利，需要進一步醫學認證，但目前正在販售的產品使用的技術都還沒取得專利，「那些都是可以用的」；二點○還沒有拿到專利，若下一步要販售健康食品等就需要取得專利，專利取得就會轉給東華大學。

吳茂昆說，開公司是為了鼓勵兩名年輕碩士畢業生，這兩名學生成績優異，令人驕傲，學生親友連同他的妻子都給予金錢支持，幫助學生安心創業，「從教育觀點來看是完美的案例」。目前學生在花蓮東華大學育成中心持續研究，可在無塵室控制清明草成長，「以前完全做不到」，大家有空應該要去看一看。

專利吳茂昆東華大學
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