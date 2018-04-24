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千萬霸王級賓士露營車現街頭 網驚：車主幹大事

獨／與吳茂昆同為發明人 翁慶豐：我們很密切交流

2018-04-24 20:58聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部吳茂昆上任後爭議不斷，昨天被爆出他拿東華大學的研究專利去美國設立公司，吳稱自己只是發明人。熟悉專利法的律師指出，除非吳茂昆能證明他有實際參與研究工作，否則恐不符發明人的定義，發明人要有技術上的實質參與，不能只提點子。物理背景的吳茂昆，是否懂得藥草生技技術？

對此，專利「綬草萃取物及藥物應用相關應用」發明人之一、東華生科所教授翁慶豐受訪時表示，這項發明是跨領域的實證科學研究，有憑有據，且他認為，科學沒有所謂的「領域的界線」。

翁慶豐更反問，發明人一定要是該領域的專業嗎？誰說物理領域就不能研究藥草？「這種邏輯說不過去」，誰說物理領域的研究者，只能一天到晚拿電燈泡照著？只能一天到晚拿著鐵球看著天空？他舉例，他有一個土木系的學生，做的就是薑黃研究。「只要用科學角度去做，搭配很多人的協助，有什麼不妥？」

翁慶豐指出，過程中，吳茂昆主動希望他帶著兩個研究生一起研發綬草研究，兩個研究生就協助他當助教。研究過程中，吳茂昆很有心想要研發，一旦有什麼想法，就會請團隊到校長室討論。整個研究過程中，吳茂昆跟團隊都有很密切地在交流、進展，也有實際參與。

教育部長吳茂昆說，東華大學綬草研究，是他提的點子並專案募款所促成，他是專利的「發...
教育部長吳茂昆說，東華大學綬草研究，是他提的點子並專案募款所促成，他是專利的「發明人」。記者林伯東／攝影
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吳茂昆專利教育部
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