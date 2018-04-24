教長品格需令人尊重 教團：吳茂昆應去職

2018-04-24 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



新任教育部長吳茂昆上任後，爭議不斷，全國教師工會總聯會今天下午發布聲明指出，為教育長遠發展，建議行政院在釐清相關爭議前，請吳茂昆暫時停止辦公。全教總理事長張旭政表示，倘若吳部長真有違法事項，如他所言，他會辭職下台。那麼現在他所決定的政策可有公信力？全國教育產業總工會則認為吳應去職，「要用更高標準來看教長。」

張旭政表示，現在每天爭議的都是吳部長之前在東華大學期間的爭議問題，本屬於教育部應調查的案件。「現在他在職，教育部敢調查嗎？調查結果有公信力嗎？」請部長停止辦公，讓他有充足時間去回應各項爭議，倘能釐清問題，重新喚回民眾的信任，對他未嘗不是好事一件。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，擔任教育部長除了要具有專業，品格也必須讓人尊重。吳茂昆上任至今不到一周，就揭露出許多資訊，其已違反相關法規，擔任教育部長已不適格，應立即辭去教育部長一職。

黃耀南舉民國102年內政部透過大數據分析，有一千多位中小學教師及公務人員因為擔任公司董監事，內政部主動發函這些人員服務單位，要求調查處分，其中有許多是繼承家人或僅是掛名但未實際執行業務，也要受到處分。

黃耀南說，吳在東華校長任內到美國開公司，若屬實違法，就應受到處分。以一般人的標準來看，照理講早就應該去職了，「身為教長，就應以更高標準來看。」

高教工會組織部主任林柏儀表示，不論是教育部長或國立大學校長，在職務上如有行政違法的嫌疑，有權責的單位都應當積極介入調查，依據事實真相做出依法妥適的裁處，而不受其權位高低而有差別對待。