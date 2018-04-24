吳茂昆：師沛恩產品未用到專利技術

2018-04-24 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



教育部長吳茂昆被指拿東華大學研究專利到美國成立公司，也向大陸申請專利，引發外界質疑；吳茂昆今天下午到桃園參訪台達電並參與產業座談會，會前受訪表示， 當初申請專利分為綬草1.0與2.0，1.0已通過美國、台灣專利，2.0則尚無，師沛恩生技公司並無用到專利內容，產品只使用到綬草萃取的技術， 「這技術沒有專利」，都無使用到東華大學所拿到的1.0專利。

另，今天立委柯志恩爆料，吳茂昆申請國際專利同時，也向大陸送案，並在申請書上寫「中國台灣地區」，對此，吳茂昆表示，「對這我一點都不了解」，申請細節是由學生在處理。

吳茂昆下午出席資訊硬體產業交流座談會，被媒體問及將專利權技術移轉到公司是否不太妥當？他解釋，當初申請專利分為兩區塊，1.0與2.0內容不一樣，1.0已拿到台灣與美國的專利，是屬於東華大學的，2.0有更一步研發的結果，不過，師沛恩生技公司並無用到專利內容，產品只使用到綬草萃取的技術。

吳說，若要取得專利，需要進一步醫學認證，但目前正在販售的產品使用的技術都還沒取得專利，「那些都是可以用的」；2.0還沒有拿到專利，若下一步要販售健康食品等就需要取得專利，專利取得就會轉給東華大學。