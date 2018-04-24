都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

教育部長吳茂昆面對東華綬草專利爭議時表示，當初是因為要申請專利，所以成立公司，完全不是為了賺錢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德上任後提倡「功德說」，勉勵消防員把捕蜂捉蛇當做功德、鼓勵照服員「薪水低當作做功德」，去年政院推動「一例一休」勞基法修法時，賴清德又說六成勞工想兼差，也讓青年團體怒嗆乾脆把行政院改成「功德院」。其實在目前的內閣成員中，有不少閣員都曾經「做功德」，用心良苦的付出，都不為錢。

申請專利 吳茂昆：完全不是為了賺錢

新教長吳茂昆被爆出在東華校長任內，將東華大學在台灣取得的專利的「綬草萃取物及藥物應用相關應用」，在未經東華大學授權下，以他於美國開設師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech，LLC）之名義，到大陸申請到專利。

吳茂昆坦言，當初是因為要申請專利，所以成立公司，完全不是為了賺錢，東華大學確實不知道，但這些程序都是符合東華大學發明人可於申請專利通過後再呈報分配比例的相關規定。

吳茂昆協助成立的師沛恩公司也表示，由於中國大陸不承認台灣是一個國家，在辦理專利申請時用台灣或是國立名義申請會有困難，比如國立XX大學。因此在國際間可行的專利申請，如PCT，都須改以個人名義申請，再由學校和教授間訂定契約說明專利權歸屬。

內政部長葉俊榮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

登陸講學27天 葉俊榮：沒有收取費用

就在教育部籌組跨部會諮詢專案小組，釐清台大校長當選人管中閔赴陸兼職疑雲之際，內政部長葉俊榮也被質疑在浙江大學兼職。葉俊榮親上火線回應，指他是受該校光華法學院長朱新力邀請，在朱開設的「政府管制與法治行政」課堂講學27天，「課不是我的、也沒有收取費用，更沒有正式應聘」，完全符合相關規定。

擔任部長月薪大約20萬，對一般受薪階級來說，這是一筆不小的收入，但對於各領域優秀菁英來說，犧牲原本的事業進入內閣，恐會讓自己的收入大減，真的就是為國為民做功德。

政務委員唐鳳。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘋果時薪1元比特幣 唐鳳：現在不到之前一半

有台灣十大電腦高手之稱的數位政委唐鳳，在比特幣跟台幣1比2萬8時，蘋果給她的時薪就比照1元比特幣。不過根據唐鳳的財產申報顯示，她的存款約270萬，但還有1000多萬的房貸，雖然唐鳳曾定義自己33歲已退休，但退休後轉顧問職仍會有薪水進帳。對於入閣後的薪水，唐鳳自稱「收入不到之前的一半」。

金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

現在沒當律師 顧立雄：收入是以前的零頭

金管會主委顧立雄過去是知名律師，多年下來與妻子經濟部次長王美花累積身家上億，11筆不動產外加存款6500萬元，另外還投資畫作、名表、股票。不過入閣後的顧立雄也說，「我現在沒有當律師了，收入是以前的零頭」，必須為退休生活預做打算，因此他有投保每月固定配息型的投資型保單。

行政院前院長林全。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

林全 原本年收2000萬 當閣揆變360萬

蔡英文總統上任時，說服林全出任新政府首任閣揆，也讓林全的收入縮水。林全出任閣揆前，身兼6家公司獨立董事、董事，年收入上看2000萬，但行政院長的年薪僅360萬，加上年終剛剛突破400萬，等於做院長後的年收入要打二折，標準的做功德。林全在上任前接受媒體提問時就自嘲，每天早上起床就會想到「為什麼要做這樣的決定？」

行政院前副院長林信義。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

林信義 離開裕隆 1年損失超過1億元

曾任中華汽車總經理的林信義，在扁政府時代以專業經理人身分入閣，前後擔任經濟部長、經建會主委及行政院副院長。當時有媒體計算，林信義如果繼續留在裕隆集團內，光是擔任這兩家車廠的董事職位，一年至少就可獲得5000萬以上的董監酬勞，如果加上薪資、獎金，以及他在裕隆集團內兼任的10多項職位，林信義離開裕隆保守估計一年損失就超過1億元。

其實不光是賴內閣與林內閣，行政院前院長張善政、副院長林信義等人，若從收入面來看，入閣服務真的做了很大的犧牲。

行政院前院長張善政。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

張善政 曾被封為「超級愛國政委」

張善政放棄Google亞太基礎建設營運部門總監工作，一路在馬政府從政委做到行政院長，他自嘲薪水跟在業界比起來「是以前的零頭」，因此曾被媒體封為「超級愛國政委」。不過張善政在卸任前接受媒體專訪，表示自己「沒有意願再從政」的五原因，除了財產信託很麻煩、不願配合立委作秀、旋轉門條款及監察院，待遇企業比起來差很遠也是原因。張善政還憂心，整個體制認為你是來當大官的，就要犧牲，結果就是沒有人要來當官。

曾在蔣經國時期先後出任經濟部長、經建會主委的趙耀東。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

趙耀東 犧牲原本事業 連特別費都不拿

經濟部前部長趙耀東，曾創辦紡織大廠「中本紡織」，35歲就擔任全國毛紡公會理事長。在臺灣退出聯合國之際，趙耀東接受時任行政院院長蔣經國的徵召，扛起創辦「大煉鋼廠」使命，為臺灣開創了「中鋼傳奇」。後出任經濟部長、經建會主委，不但犧牲原本的事業，連特別費都不拿，只在國人心中留下「趙鐵頭」的美名。