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都說不為錢 吳茂昆、葉俊榮難道是在做功德?

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吳茂昆專利疑雲 學者：道德與行政流程恐都有問題

2018-04-24 14:27聯合晚報 記者馮靖惠／台北報導

教育部長吳茂昆昨晚發聲明澄清，在美國設公司是為申請專利，他是發明人，不是申請美國專利的公司負責人，但一名頂尖大學熟悉專利法規的教授表示，「專利沒有賣錢之前，都沒有價值」，學校不會管教師有沒有去申請，但重點是吳茂坤身為校長，不是一般教師，在道德上和行政流程上都可能有問題；此外，成立公司、掛負責人是違法的，若是公務人員，就不可以成立公司。

交通大學研發長李大嵩表示，國立大學教授的專利基本上都要透過學校申請，因為教師在學校工作，研發成果的智財權都歸屬學校；除非教師可以證明是在非工作期間產出的研發成果，並跟學校提出專案申請，「必須證明研發成果不是跟工作相關。」

李大嵩表示，國立大學教授在任職期間，是不可以以個人名義申請專利，不分申請單位或國家地區。

一名頂尖大學熟悉專利法規的教授表示，只要是被學校聘用的人員，其所產生的智財成果、專利所有權是屬於學校的，除非老師能證明他完全沒有用到學校的資源，而要證明這件事情非常困難。

這名教授指出，因為國立大學不能申請大陸專利，學校一旦申請，就變成是大陸團體，因此若是在大陸的專利，學校會委由老師個人去申請。但老師申請時要經過學校同意，並簽署文件。教師自己出錢申請專利，有利益回來之後，就要回歸學校。很多事情有利益衝突的可能性時，第一原則就是揭露，由第三方判斷，是否能做，或對價是否合理。吳茂坤現在最棘手的事，他究竟有沒有跟學校報備？

專利大學教授教育部
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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